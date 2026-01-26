Tiên cá quyến rũ bơi cùng cá mập từng đối mặt sự cố chết người

Tiên cá từng... đuối nước

Khoác lên người trang phục tiên cá lấp lánh, nóng bỏng, chị Lê Minh Huyền (SN 1999, ở Hà Nội) bơi lội uyển chuyển cùng nhiều loại cá trong thủy cung. Điểm nhấn thú vị nhất của sô diễn là những lần nàng tiên cá tương tác, thả tim, hôn gió cũng như làm ảo thuật điêu luyện dưới nước.

Bên cạnh sự hưởng ứng, đón nhận đầy thích thú của người xem, động lực để níu chân tiên cá với nghề chính là việc ngắm nhìn một thế giới khác biệt, đầy mê hoặc dưới nước từ nhiều loại cá, thậm chí cả cá mập. Ngay lần đầu tiên được lặn ở đảo Phú Quý năm 2023, chị Minh Huyền đã quyết tâm nuôi dưỡng đam mê chinh phục thế giới dưới nước.

Nàng tiên cá quyến rũ kể trải nghiệm nghề thú vị (Video: Phạm Tiến, Hoa Lê).

Ít ai biết tiên cá Minh Huyền có bằng cử nhân kế toán nhưng thay vì chọn công việc văn phòng, cô đeo bám sở thích bơi lội, kinh doanh thời trang trên các sàn thương mại điện tử.

Minh Huyền tếu táo nói: “Thực tế làm tiên cá chỉ là nghề tay trái, thỏa mong ước được ngụp lặn dưới nước của tôi. Còn công việc cho thu nhập chính của tôi vẫn là nghề trên cạn - bán hàng online”.

Tiên cá cười xòa khi kể về cơ duyên đến với nghề ngụp lặn dưới nước của mình. Khi còn chưa biết bơi, cô từng suýt chết đuối khi mon men đến bể bơi sâu 2m, may là được cứu hộ kịp thời can thiệp. Sợ nước từ đó nhưng bản tính thích khám phá, ưa mạo hiểm khiến Minh Huyền vẫn trở lại với "nghiệp" bơi lội.

Trong một chuyến du lịch tại đảo Phú Quý ít năm trước, cô gái đã bị cuốn theo hoạt động lặn nơi đây.

Chị Lê Minh Huyền đam mê lặn và mong mỏi hiện thực hóa giấc mơ thơ bé (Ảnh: Hoa Lê).

Chị Huyền cho biết: “Thời điểm đó tôi chưa biết lặn. Trong đầu tôi suy nghĩ đơn giản, mang chân vịt ra biển sẽ biết lặn như người bản địa. Lúc xuống nước tôi mới biết mình đã sai, cả người căng cứng và không thể chìm sâu trong làn nước”.

Dẫu vậy, chị không bỏ cuộc, chọn bắt đầu luôn việc học lặn dưới biển để có thể trải nghiệm ngắm nhìn thế giới dưới nước tại hòn đảo xinh đẹp này. “Khi đã ngụp xuống sâu, tôi có thể quan sát một cuộc sống khác dưới đáy biển với các loại cá, san hô, sinh vật biển tuyệt đẹp, kỳ thú. Bản thân tôi bị cuốn theo, mê đắm trước một thế giới hoàn toàn khác”.

Trải nghiệm quá ấn tượng, thôi thúc nên trong cùng một năm chị trở lại Phú Quý đến 3 lần để có thể học hỏi và tiếp tục lặn biển. Trong một chuyến đi 10 ngày đằng đẵng, chị đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ lặn. Cô gái gen Z không thể quên lần lặn xa bờ, nhìn xuống một bên vực sâu thăm thẳm từng khiến cô thấy rợn ngợp, run sợ.

Khi đã rèn luyện được kỹ năng sống dưới nước, cô rong ruổi nhiều tỉnh thành trên cả nước để được lặn, được ngắm nhìn cảnh vật dưới nước. Không dừng lại ở đó, chị Lê Minh Huyền muốn nâng cấp việc lặn của mình bằng khóa học làm tiên cá - hiện thực hóa ước mơ thơ bé khi xem bộ phim qua màn ảnh.

Khổ luyện để chinh phục đại dương

Sau 1 năm kiên trì, bền bỉ tập thở, chìm dưới nước, luyện thể lực tại các thủy cung trong và ngoài nước, Minh Huyền đã tự tin về kỹ năng được trang bị, có thể trình diễn thăng hoa như tiên cá thực thụ.

“Không chỉ học tập trong nước, tôi cũng đã phải bỏ tiền túi 30 triệu đồng sang Trung Quốc để học việc trong thủy cung đồ sộ của họ. Đó là trải nghiệm khó phai trong hành trình chinh phục nghề lạ ở Việt Nam của tôi”, nàng tiên cá chia sẻ.

Mới đây, cô chính thức nhận những hợp đồng biểu diễn tiên cá đầu tiên tại một thủy cung ở Hà Nội. Trước mỗi buổi diễn, người cá phải tự trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục sao cho cuốn hút nhất.

Để có một buổi diễn hút hồn, chị Minh Huyền chia sẻ: “Mỗi ca diễn kéo dài 10-20 phút tùy yêu cầu của các thủy cung. Trong thời gian đó, tiên cá thực sự thả lỏng, không bị áp lực mới có được những động tác uyển chuyển. Ngoài kỹ thuật thổi bong bóng, hôn gió, lộn người, tôi cũng tự làm mới bản thân bằng màn ảo thuật dưới nước giống những thủy cung nổi tiếng ở nước ngoài”.

Sự đón nhận, khen ngợi của người xem là động lực rất lớn đối với mỗi tiên cá cho những màn trình diễn tiếp theo. Duy trì được công việc khó nhằn này đòi hỏi người làm nghề phải có niềm đam mê và khát khao mãnh liệt chinh phục thế giới dưới nước.

Bởi mỗi ca làm việc ở thủy cung, Minh Huyền chỉ được trả thù lao không lớn. Bên cạnh chi phí trang điểm, nhiều trang phục tiên cá chị cũng phải đầu tư đến hàng triệu đồng. Ngoài ra, mỗi người liên tục thuê bể để luyện tập các kỹ năng mới.

Phía sau những hình ảnh đẹp lung linh là những khổ luyện nhọc công, đối mặt những rủi ro luôn rình rập khi ngụp lặn dưới nước. Gần đây nhất, sau một buổi tổng duyệt, tiên cá Minh Huyền đã bị nhiễm lạnh khi ngâm mình dưới nước trong cái lạnh cắt da của Hà Nội. Đó là những sự cố thường trực khi biểu diễn trong mùa đông ở miền Bắc.

Để hạn chế tối đa rủi ro, Minh Huyền phải tự trang bị cho bản thân, mặc thêm nhiều lớp đồ bơi giữ nhiệt và rèn luyện thể lực tốt hơn.

Ngoài ra, cạnh tranh trong công việc này cũng không nhỏ. Dù vậy, Minh Huyền vẫn luôn nuôi dưỡng, mong mỏi được theo nghề tiên cá đến cùng. Cô đã nhận chương trình với nhiều sự kiện, lịch diễn của tiên cá trong thủy cung cũng như quảng cáo sản phẩm dưới nước trong năm. “Kiếm tiền trên cạn để duy trì đam mê dưới nước” là cách để cô gắn bó bền chặt hơn với công việc thú vị này.