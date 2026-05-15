Thủy sản chết bất thường ở Nghệ An, chưa thể kết luận nguyên nhân

Ngày 15/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh hiện tượng thủy sản chết bất thường xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, ngày 8-10/5, ngành chức năng nhận được thông tin từ các xã Đông Thành, Bình Minh, Giai Lạc, Quỳnh Văn và Quỳnh Lưu về tình trạng ốc bươu đen, cá chết hàng loạt. Ngay sau đó, lực lượng chuyên môn đã phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực tế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

Cá chết trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại xã Giai Lạc, ngày 4-6/5, ốc bươu đen chết nhanh, chết hàng loạt trên diện rộng tại toàn bộ 8,5ha ao nuôi của người dân. Các ao nuôi này đều lấy nước từ sông Đào.

Ở xã Bình Minh, sau trận mưa đá, giông lốc và mưa lớn chiều 3/5, khoảng 30 hộ dân có 7,5ha nuôi ốc bươu đen bị thiệt hại.

Trong khi đó, tại xã Đông Thành, hiện tượng ốc bươu đen chết hàng loạt xuất hiện tại các ao nuôi dọc tuyến sông Đào và hệ thống kênh chính lấy nước từ bara Đô Lương.

Riêng tại xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn và Quỳnh Sơn, ngày 6-9/5 ghi nhận tình trạng cá chết trôi dạt trên sông, tập trung ở các khu vực nước chảy chậm và ven bờ. Tuy nhiên, chưa phát hiện cá chết trong ao nuôi của người dân. Đối với cá chết trôi dạt trên sông tại xã Quỳnh Lưu đã bị phân hủy nên không còn mẫu vật đảm bảo chất lượng để lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết đã lấy 3 mẫu ốc gửi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương để xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi. Ngành chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân cụ thể.

Theo nhận định ban đầu, hiện tượng thủy sản chết bất thường có thể liên quan đến biến động môi trường nước sau mưa lớn làm suy giảm oxy hòa tan, thay đổi đột ngột độ pH, nhiệt độ nước hoặc xuất hiện nguồn nước ô nhiễm bất thường.

Ở phía hạ dung, cá chết nổi nhiều trên sông Nông Giang, đoạn qua xã Quỳnh Văn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Đặng Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, cho biết hiện tượng cá chết trên sông Lam, đặc biệt tại các khu vực hạ du, có thể liên quan đến nhiều yếu tố như biến động môi trường nước sau mưa lớn hoặc dịch bệnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể.

Theo ông Minh, tình trạng cá chết chủ yếu xuất hiện ở khu vực hạ du tính từ nhà máy đường ở xã Nhân Hòa, Nghệ An trong khi các đoạn phía thượng nguồn chưa ghi nhận hiện tượng tương tự.

“Các đơn vị đã lấy mẫu để phục vụ kiểm tra, phân tích các yếu tố môi trường liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nên chưa thể kết luận nguyên nhân cụ thể của hiện tượng cá chết”, ông Minh thông tin.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo thời tiết thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên thủy sản nuôi vẫn ở mức cao nếu môi trường nước tiếp tục biến động.