Thúc đẩy, mở rộng hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc

Dân trí Chiều 14/12, tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Lao động Việt- Hàn có cuộc làm việc về hợp tác trên lĩnh vực lao động, việc làm

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc An Kyung Duk thống nhất đánh giá, hợp tác lao động việc làm đã đóng góp quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác Chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022).

Bộ trưởng An Kyung Duk và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng An Kyung Duk ghi nhận quá trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Trước đó, từ năm 2003 đến năm 2006, ông An Kiung Duk từng đảm nhiệm tùy viên lao động Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

"Đó là thời gian đáng ghi nhớ. Tôi luôn trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam", Bộ trưởng An Kyung Duk bày tỏ.

Cùng trao đổi về việc thực hiện chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (EPS), Bộ trưởng An Kyung Duk chia sẻ, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đưa lao động Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ông khẳng định tiếp tục quan tâm, ưu tiên tạo điều kiện để lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, cam kết thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ trên nhiều lĩnh vực. Để việc nhập cảnh cho lao động được an toàn, Bộ trưởng An Kyung Duk đề nghị Việt Nam quan tâm để lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đều được tiêm vaccine phòng Covid -19.

Cuộc làm việc giữa Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cảm ơn những tình cảm Bộ trưởng An Kyung Duk dành cho đất nước và con người Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh những kết quả hợp tác đạt được giữa hai bên. Trong đó có việc hợp tác thuyền viên tàu cá gần bờ, với gần 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc; việc triển khai các hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp hai nước; các dự án ODA do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc tài trợ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Bộ trưởng đề nghị Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc nghiên cứu, mở rộng các ngành nghề mới mà phía bạn có nhu cầu tiếp nhận.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi song phương giữa hai Bộ hàng năm, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, để cùng đánh giá các hợp tác giữa hai bên. Bộ trưởng An Kyung Duk và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhất trí xem xét ký kết lại Bản thỏa thuận (MOU) về hợp tác lao động việc làm giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc.

Như Phúc