Thúc đẩy giảm giờ làm xuống 36 giờ/tuần, Chính phủ Hàn Quốc vấp rào cản lớn

Doanh nghiệp lo ngại giảm năng suất, tăng chi phí

Trong quá trình vận động tranh cử, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từng đặt ra mục tiêu giảm giờ làm từ 40 giờ/tuần xuống 36 giờ/tuần và giữ nguyên lương. Mục tiêu về lâu dài là đưa thời gian làm việc của người Hàn Quốc xuống dưới mức trung bình 1.742 giờ/năm vào trước năm 2030.

Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc chính sách giảm giờ làm (Ảnh: GI).

1.742 giờ là trung bình số giờ làm việc trong năm của người lao động tại các nền kinh tế phát triển thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gồm 38 quốc gia). Trong khi đó, thống kê năm 2023 cho thấy trung bình người Hàn Quốc làm việc 1.874 giờ/năm.

Tổng thống Lee Jae Myung đặt ra tham vọng về lâu dài áp dụng tuần làm việc 4 ngày, với tổng cộng 32 giờ làm.

Mới đây, Bộ Pháp chế Hàn Quốc cho biết đã có kế hoạch đệ trình ra Quốc hội dự luật giảm giờ làm. Theo đó, những doanh nghiệp áp dụng đạo luật giảm giờ làm sẽ được cắt giảm thuế và nhận được những hỗ trợ khác từ Chính phủ.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cũng vừa thực hiện hội nghị 3 bên gồm các tổ chức công đoàn, các đơn vị doanh nghiệp, các cơ quan Chính phủ để cùng vạch ra lộ trình cho việc cắt giảm giờ làm.

Kế hoạch áp dụng tuần làm việc 4 ngày rưỡi được Chính phủ Hàn Quốc tiến hành sau 14 năm nước này áp dụng tuần làm việc 5 ngày, tính từ năm 2011.

Những bên ủng hộ kế hoạch cắt giảm giờ làm tin rằng chính sách này nếu được áp dụng sẽ cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động tại Hàn Quốc, đồng thời giúp giải quyết phần nào vấn đề tỉ lệ sinh thấp ở quốc gia này.

Tuy nhiên, kế hoạch giảm giờ làm tại Hàn Quốc đang vấp phải sự phản ứng từ cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tại Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng việc giảm giờ làm có thể làm suy giảm năng suất lao động, gia tăng chi phí vận hành, gây ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp.

Theo đó, đại diện cộng đồng doanh nghiệp lo ngại việc giảm giờ làm khi chưa tăng năng suất lao động có thể khiến doanh nghiệp phải chi trả nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều thách thức.

Những cảnh báo về năng suất lao động

Thống kê của OECD trong năm 2023 cho thấy người lao động Hàn Quốc tạo ra mức đóng góp cho GDP 54,64 USD/giờ. Con số này nói lên nhiều điều khi đem so sánh với năng suất lao động ở các quốc gia khác như Mỹ (97,05 USD/giờ), Đức (93,72 USD/giờ), Pháp (87,30 USD/giờ), Tây Ban Nha (70,60 USD/giờ)...

Cộng đồng doanh nghiệp tại Hàn Quốc không ủng hộ chính sách giảm giờ làm (Ảnh: GI).

Đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc lên tiếng: "Trong khi năng suất lao động của Hàn Quốc còn đi sau nhiều nền kinh tế phát triển, việc giảm giờ làm sẽ khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bị sụt giảm.

Ưu tiên lúc này nên được dành cho việc gia tăng mức độ linh hoạt trong sắp xếp công việc, điều chỉnh các quy định về làm thêm giờ, để người lao động và chủ sử dụng lao động có thể thỏa thuận linh hoạt hơn".

Các doanh nghiệp nhỏ cảnh báo họ sẽ là nhóm đối tượng bị tác động mạnh nhất bởi chính sách giảm giờ làm.

Ông Song Chi Young, đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc chia sẻ: "Nếu đạo luật áp dụng đối với những doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân sự, việc trả tiền làm thêm giờ sẽ phải tính từ chiều thứ 6.

Đây lại chính là thời điểm công việc bắt đầu tăng cao đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, bởi khách hàng bắt đầu tận hưởng các hoạt động cuối tuần từ thời điểm này. Gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng lên".

Một nghiên cứu của Viện Phát triển Bền vững thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng, nếu không tăng được năng suất lao động, việc giảm giờ làm sẽ làm gia tăng sự chênh lệch giữa tiền lương và sản lượng lao động.

Viện Phát triển Bền vững nhấn mạnh rằng các nền kinh tế phát triển trên thế giới thường chỉ cân nhắc giảm giờ làm sau khi năng suất lao động đã ở mức cao.

Đơn vị này đánh giá: "Việc giảm giờ làm có thể khiến người lao động cảm thấy hài lòng hơn trong công việc, thúc đẩy tiêu dùng vì người lao động có nhiều thời gian thư giãn hơn. Nhưng nếu không cải thiện được năng suất lao động, giảm giờ làm sẽ khiến sản lượng lao động sụt giảm, chi phí lao động tăng lên, doanh nghiệp chịu thêm gánh nặng".

Nghiên cứu của Viện Phát triển Bền vững cũng chỉ ra rằng lương của người lao động tại Hàn Quốc đang tăng nhanh hơn mức cải thiện năng suất lao động trong những năm gần đây.

Cụ thể, từ năm 2000 đến năm 2017, lương và năng suất lao động cùng tăng trưởng ở mức trung bình 3,2%/năm. Nhưng từ năm 2018 đến năm 2023, lương tăng 4%, trong khi năng suất lao động chỉ tăng 1,7%.