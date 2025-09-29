Thứ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp giám sát kỳ thi tiếng Hàn tại Đà Nẵng

Ngày 29/9, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn cho người lao động muốn sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc) năm 2025.

Chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cho người lao động muốn sang làm việc tại Hàn Quốc (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại điểm thi, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã trực tiếp kiểm tra việc Trung tâm Lao động ngoài nước chụp ảnh, lấy dấu vân tay và đối soát dữ liệu khuôn mặt của người lao động.

Thí sinh tham dự kỳ thi bắt buộc phải mang theo căn cước công dân gắn chip và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 trên ứng dụng VNeID khi làm thủ tục.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng trực tiếp giám sát quá trình làm bài của người lao động và việc chấm điểm của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Đà Nẵng với tinh thần công khai, minh bạch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (áo xanh) trực tiếp kiểm tra phòng thi của các thí sinh (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước kỳ thi, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng lưu ý thí sinh thực hiện nghiêm quy chế, bình tĩnh khi làm bài để đạt kết quả tốt. Ông nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực lao động là một trong những định hướng lớn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng liên quan sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ cho người Việt Nam lao động ở nước ngoài.

Kỳ thi tiếng Hàn giống như việc kiểm tra năng lực về văn hóa, ngoại ngữ để người lao động đủ điều kiện xuất ngoại.

“Quá trình lựa chọn lao động xuất ngoại khá khắc khe, thành công chỉ đến với những người thực sự lao động, học tập nghiêm túc”, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thăm Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong kỳ thi năm nay, có 2.532 người lao động dự thi, theo thông báo, dự kiến lao động trúng tuyển là 1.600 người. Số lượng trúng tuyển sẽ được căn cứ vào điểm số lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trong vòng 1 của kỳ thi, sau khi đạt yêu cầu từ điểm sàn trở lên (điểm sàn ngành ngư nghiệp là 60 điểm), người lao động phải kiểm tra sắc giác, nộp hồ sơ đánh giá năng lực.

Việc kiểm tra sắc giác là bắt buộc, nếu người lao động đạt điểm số tối đa mà không kiểm tra sắc giác cũng bị xem là không đạt yêu cầu.

Sau khi thi đỗ qua 2 vòng thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, được chủ sử dụng lao động sẽ lựa chọn và ký hợp đồng, khi ấy, người lao động mới đóng chi phí xuất cảnh.