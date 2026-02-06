Shipper cô đơn nhất dãy Himalaya, mỗi ngày giao tới 200 đơn hàng

Huang Kaihong (24 tuổi) từng được mệnh danh là “shipper cô đơn nhất Trung Quốc”. Anh là shipper duy nhất tại huyện Medog (TP Nyingchi, Trung Quốc), nằm dưới chân dãy Himalaya với chưa đến 15.000 dân.

Từ khi dịch vụ giao thức ăn chính thức hoạt động tại đây vào tháng 8/2024, Huang trở thành “mắt xích” quan trọng giúp người dân địa phương tiếp cận các dịch vụ ăn uống hiện đại.

Chàng trai được mệnh danh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc" (Ảnh: SCMP).

Sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên và yêu thích cảnh sắc Tây Tạng, Huang quyết định đến Medog lập nghiệp.

Với sự hỗ trợ của quản lý trạm giao hàng tại Nyingchi, anh đã trực tiếp đến hơn 300 cơ sở kinh doanh trong huyện để giới thiệu dịch vụ và hỗ trợ cập nhật thực đơn lên nền tảng.

Mỗi ngày, trong bộ đồng phục màu cam và trên chiếc xe máy, Huang có thể giao tới 200 đơn hàng. Đây là mức cao gấp nhiều lần trung bình 40-60 đơn/ngày của shipper tại các đô thị lớn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, công việc tại vùng núi hiểm trở không hề dễ dàng.

Huang cho biết mùa mưa kéo dài, đường trơn trượt và địa hình phức tạp khiến anh thường xuyên té ngã, tốn nhiều chi phí và thời gian bảo dưỡng phương tiện. Dù vậy, anh vẫn gắn bó với công việc.

“Tôi thích cảm giác tận hưởng làn gió thổi trên đường. Tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng cũng giúp tôi có cuộc sống ổn định hơn”, Huang chia sẻ.

Do quy mô hoạt động nhỏ, Huang không chỉ đảm nhiệm giao hàng mà còn quản lý trạm vận hành, hỗ trợ các cửa hàng và đôi khi đứng ra hòa giải tranh chấp giữa các bên liên quan.

Sự xuất hiện của dịch vụ giao đồ ăn đã mang lại tín hiệu tích cực cho tình hình kinh doanh tại địa phương. Một chủ quán cho biết doanh thu hằng ngày tăng khoảng 30% kể từ khi dịch vụ giao thức ăn xuất hiện. Nữ chủ quán luôn phấn khởi mỗi khi nhận thông báo đơn hàng mới.

Nhờ nhu cầu tăng cao, gần đây huyện Medog đã có thêm một shipper bán thời gian tham gia hỗ trợ Huang.

Ngoài công việc, Huang thường lái xe máy khám phá các thác nước và dãy núi phủ tuyết quanh vùng. Anh trải lòng đã quen với sự cô đơn. Khi rảnh, anh thường gọi điện về cho bà ở quê nhà.

Câu chuyện của Huang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc bền bỉ của chàng trai trẻ, coi đây là nguồn cảm hứng cho giới trẻ tìm kiếm cơ hội ở những vùng đất xa xôi, còn nhiều tiềm năng phát triển.