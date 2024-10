Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 16/10, tại Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Song Ân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Hồng Long).

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, Đại tá Hồ Song Ân là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Long đánh giá cao sự đóng góp của Đại tá Hồ Song Ân trong quá trình công tác và yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Hồ Song Ân phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hồng Long).

Đại tá Hồ Song Ân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lực lượng công an 2 tỉnh Quảng Nam và Đắk Nông.

Theo Đại tá Ân, nhiệm vụ mới là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông hứa sẽ phát huy cao độ những kinh nghiệm trong quá trình công tác; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và chung sức, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.