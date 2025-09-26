Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức của người dân để giảm nghèo bền vững

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, dự án giảm nghèo về thông tin đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân ở Thanh Hóa trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác giảm nghèo nói riêng.

Trong giai đoạn 2021-2025, hơn 29 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai. Tỉnh đã giao 100% vốn cho sở Thông tin và Truyền thông (cũ) và các địa phương thực hiện.

Với những nội dung có tính chất đặc thù, tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai lập dự án sửa chữa, nâng cấp 17 đài truyền thanh cho các xã đặc biệt khó khăn khu vực III với số tiền hơn 8 tỷ đồng; sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã (Ảnh: Minh Dũng).

Đối với nội dung không có tính chất đặc thù, tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông; biên tập, phát hành các ấn phẩm truyền thông.

Đến tháng 6, toàn tỉnh đã tổ chức 220 hội nghị tập huấn với hơn 21.000 học viên tham dự. Dự kiến trong năm 2025, tỉnh tổ chức 50 hội nghị với 5.000 học viên, cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn.

Lũy kế từ năm 2022 đến tháng 6/2025, tỉnh đã giải ngân hơn 19,6 tỷ đồng, đạt trên 67%. Trong năm, tỉnh triển khai thực hiện giải ngân khoảng 15 tỷ đồng vốn sự nghiệp được chuyển nguồn từ năm 2024 sang và vốn năm 2025 trung ương phân bổ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, đã đầu tư xây dựng hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch vụ viễn thông.

Các hộ nghèo, cận nghèo khi sử dụng dịch vụ viễn thông được hỗ trợ một phần kinh phí bằng nguồn vốn Quỹ viễn thông công ích.

Đối với chỉ số 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, đến hết năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 75% được tiếp cận sử dụng các dịch vụ. Ước đến hết 2025, tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành đạt tỷ lệ 93% so với kế hoạch được giao giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Thế Lợi, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, huyện Như Xuân (cũ) là một trong những địa phương triển khai hiệu quả Tiểu dự án 1 “giảm nghèo về thông tin” với nhiều sáng kiến về cung cấp, phổ cập thông tin thiết yếu cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Theo ông Lợi, tiếp tục thực hiện Tiểu dự án 1 sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã Như Xuân đã duy trì và nâng cấp hạ tầng truyền thông cơ sở như loa truyền thanh, đài phát thanh xã, bảng tin, cổng thông tin...

Bên cạnh đó, xã thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông cơ sở các kỹ năng tuyên truyền, những nội dung phù hợp với phong tục tập quán của các thôn.

Việc thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 1 đã giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, quyền lợi của mình và cách tiếp cận.

Nhờ có thông tin đầy đủ, kịp thời, nhiều hộ đã chủ động tham gia các lớp đào tạo nghề, vay vốn sản xuất, chuyển đổi sinh kế để thoát nghèo bền vững.

Truyền thông giảm nghèo về thông tin đã thay đổi nhận thức, góp phần giúp người dân thoát khỏi tư duy trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, thay vào đó là tinh thần chủ động vươn lên để thoát nghèo.

Các thông tin về các chương trình, chính sách giảm nghèo được công khai, người dân có thể giám sát, phản ánh, đề xuất, từ đó nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong thực hiện, góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Quách Tuấn