Sẽ định giá tối đa dịch vụ đưa lao động đi nước ngoài

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và dịch vụ môi giới theo hợp đồng. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, các yếu tố cấu thành chi phí của các dịch vụ này được chuẩn hóa, làm cơ sở để Nhà nước định giá tối đa theo quy định của pháp luật về giá.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Làm rõ cách tính chi phí theo từng lao động

Theo Thông tư, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được xác định theo từng thị trường, ngành nghề, công việc cụ thể, căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Mỗi dịch vụ được tính theo một lượt, tương ứng với một người lao động và một hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cách tính này giúp chuẩn hóa đơn vị tính chi phí, tạo cơ sở để xác định mức giá tối đa áp dụng thống nhất.

Song song, Thông tư cũng quy định rõ dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động trung gian giữa doanh nghiệp dịch vụ với đối tác nước ngoài nhằm giới thiệu, kết nối và ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Chi phí môi giới được tính theo số lượng người lao động hoặc theo hợp đồng cung ứng lao động.

Việc tách bạch 2 loại dịch vụ này giúp làm rõ cấu phần chi phí trong toàn bộ quá trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phân loại chi tiết theo từng thị trường

Thông tư phân loại cụ thể các dịch vụ theo từng thị trường tiếp nhận lao động, gồm các thị trường phổ biến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), cùng với các khu vực như châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, Tây Á, Trung Á, châu Phi, Đông Nam Á và các thị trường khác.

Ngoài ra, Thông tư cũng đề cập đến dịch vụ đưa người lao động làm việc trên biển quốc tế - một lĩnh vực có đặc thù riêng về điều kiện làm việc và tổ chức triển khai.

Việc phân loại theo thị trường phản ánh sự khác biệt về yêu cầu, điều kiện làm việc và chi phí tổ chức giữa các khu vực. Đây là cơ sở để xây dựng mức giá tối đa phù hợp với từng nhóm thị trường, thay vì áp dụng một mức chung.

Tất cả các dịch vụ đều gắn với điều kiện hợp đồng cung ứng lao động phải được Bộ Nội vụ chấp thuận, nhằm bảo đảm tính hợp pháp và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu.

Hướng tới minh bạch hóa thị trường dịch vụ

Việc ban hành Thông tư được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa chi phí trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Khi các yếu tố kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ được xác định rõ, cơ quan quản lý có thể xây dựng khung giá tối đa phù hợp, đồng thời hạn chế tình trạng thu phí không rõ ràng.

Thông tư cũng góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý đối với toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ môi giới, ký kết hợp đồng đến tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp dịch vụ sẽ phải tuân thủ các tiêu chí kỹ thuật đã được chuẩn hóa khi triển khai hoạt động.

Về lâu dài, việc áp dụng cơ chế định giá tối đa trên cơ sở các tiêu chí kỹ thuật được kỳ vọng giúp ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người lao động và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch hơn giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.