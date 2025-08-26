Quy định chi tiết về cách tính trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp không quá 5 lần lương cơ sở/lương tối thiểu

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ tiếp tục khẳng định nguyên tắc: mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

Trần hưởng trợ cấp cũng được giữ nguyên. Người lao động hưởng lương theo hệ thống do Nhà nước quy định sẽ không nhận quá 5 lần mức lương cơ sở; còn lao động trong doanh nghiệp, tổ chức sẽ không vượt quá 5 lần lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng. Quy định này nhằm cân bằng lợi ích giữa các nhóm lao động, đồng thời bảo đảm an toàn cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Điểm mới nổi bật trong dự thảo là quy định rõ cách tính "một tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp". Theo đó, mỗi tháng được tính theo tháng dương lịch, bắt đầu từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp đến ngày liền kề cùng số của tháng sau trừ một ngày. Nếu tháng sau không có ngày tương ứng thì lấy ngày cuối cùng của tháng.

Ví dụ, nếu bắt đầu hưởng từ 15/3, thời hạn hưởng tháng đầu tiên sẽ kéo dài đến hết ngày 14/4. Cách tính này giúp minh bạch hơn, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng khác nhau, gây vướng mắc cho cả cơ quan thực hiện lẫn người lao động.

Quy định rõ ràng về cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Làm rõ trường hợp gián đoạn đóng

Một điểm khác biệt nữa so với quy định hiện hành là cách xác định mức lương bình quân khi có gián đoạn đóng bảo hiểm. Trước đây, pháp luật chỉ nêu chung "6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp". Dự thảo lần này quy định rõ: nếu trong 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt hợp đồng có gián đoạn (người lao động nghỉ ốm, thai sản, tạm hoãn hợp đồng…), thì lấy bình quân của 6 tháng có đóng bảo hiểm thất nghiệp ngay trước thời điểm nghỉ việc.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tránh trường hợp bị giảm mức hưởng vì những tháng không đóng do lý do khách quan.

Ngoài việc quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp, dự thảo Nghị định còn đưa ra nhiều điều chỉnh quan trọng khác. Người sử dụng lao động khi tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 12 tháng, nhằm khuyến khích tạo việc làm cho nhóm yếu thế.

Đáng chú ý, Nhà nước sẽ hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc duy trì số dư hằng năm bằng 2 lần tổng chi các chế độ của năm trước, để bảo đảm khả năng chi trả ngay cả trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh.

Về chính sách đào tạo lại, người lao động thất nghiệp có cơ hội tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng với mức hỗ trợ học phí lên tới 4,5 triệu đồng/khóa ngắn hạn hoặc 1,5 triệu đồng/tháng với khóa dài hạn, kèm hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày, tối đa 6 tháng.

Đặc biệt, toàn bộ thủ tục nộp hồ sơ, từ đề nghị trợ cấp, tư vấn việc làm đến tham gia đào tạo nghề đều có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch cho người lao động.