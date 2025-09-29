Quảng Trị: Từ nông thôn mới đến thông minh

Thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, hướng đến sự bền vững và hội nhập quốc tế, Quảng Trị đang chuyển đổi từ mô hình nông thôn mới sang nông thôn thông minh bằng cách đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ như drone (máy bay không người lái) phun thuốc bảo vệ thực vật, phát triển thương mại điện tử cho nông sản và xây dựng các mô hình thí điểm như nông thôn mới thông minh.

Tính đến nay, Quảng Trị đã có 69/95 (tính theo số liệu sau sáp nhập xã) xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,6%. Trong đó, có 3 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những nơi trước đây từng là vùng "trắng" về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38,34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm còn 13,92% - một kết quả không nhỏ với tỉnh còn nhiều khó khăn như Quảng Trị.

Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn (Ảnh: Thu Hương).

Cùng với đó, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) cũng khởi sắc mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 172 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao, 33 sản phẩm 4 sao, 137 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều đặc sản như dược liệu, cà phê Khe Sanh, lúa hữu cơ, hồ tiêu… giờ đây đã có mặt trên sàn thương mại điện tử và các chuỗi siêu thị lớn và cả trên thị trường quốc tế.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã ứng dụng công nghệ trong tổ chức sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, cập nhật dữ liệu dân cư và dịch vụ công. Bên cạnh việc duy trì những kết quả đạt được, để nâng cao chất lượng nông thôn mới, tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình thôn, xã nông thôn mới mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh.

Hướng tới giai đoạn 2025-2030, tỉnh có nhiều hơn các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh gắn với du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế xanh.

Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ Đỗ Văn Bình chia sẻ, Cam Lộ có lợi thế nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền các nước trong khu vực Đông Nam Á với hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9 và cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, thuận lợi để thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logicstics.

Điểm sáng của xã Cam Lộ hiện nay là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, được quan tâm với sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò chủ thể của người dân. Toàn xã có 31/42 thôn được công nhận đạt kiểu mẫu mức 1 trở lên, đạt 73,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 78,7 triệu đồng/năm, tăng 1,84 lần so với năm 2020.

Đây là tiền đề vững chắc để kiến tạo xây dựng quê hương mới phát triển giàu đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cam Lộ đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng xã thông minh, với định hướng lấy người dân làm trung tâm, công nghệ làm công cụ, và sáng tạo làm động lực…

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho hay, tư duy xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị không dừng lại ở việc đầu tư kết cấu hạ tầng. Tỉnh xác định mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống cho người dân nông thôn bằng việc thay đổi tư duy, nhận thức, tập quán sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Đây là "chìa khóa" quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân.

Để thực hiện thành công mô hình làng, xã thông minh, tỉnh Quảng Trị xác định việc chuyển đổi số phải diễn ra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Hạ tầng thông minh, sản xuất kinh doanh thông minh, dịch vụ thông minh, nguồn lực thông minh, thiết chế thông minh…

Thu Hương