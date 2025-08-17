Quảng Trị tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh Quảng Bình vào tỉnh Quảng Trị, hệ thống chính quyền và các thiết chế liên quan đã nhanh chóng ổn định, sắp xếp và vận hành hiệu quả nhằm đảm bảo mọi chính sách đến với người dân không bị gián đoạn, đặc biệt là chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Quảng Trị đã chủ động xây dựng mô hình một cửa tích hợp, tăng cường chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm (Ảnh: Thu Hương).

Tính đến 15/8, đã có gần 120.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau khi hợp nhất 2 tỉnh, đã trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 3.200 người lao động, hỗ trợ học nghề cho hơn 150 người. Toàn bộ các chế độ được chi trả kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Theo ông Lê Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm DVVL Quảng Trị, một trong những điểm sáng trong triển khai chính sách BHTN ở Quảng Trị thời gian qua là công tác truyền thông.

Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan như pano, bảng điện tử tại bến xe, bến phà, ngã tư lớn; phát hành tờ rơi, tài liệu hỏi - đáp về BHTN đến người lao động tại khu công nghiệp, đồng thời tận dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) và truyền thông đại chúng để phổ biến chính sách.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng duy trì phối hợp thường xuyên với Bảo hiểm xã hội trong việc rà soát danh sách người lao động đang hưởng trợ cấp, kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh, thu hồi nếu chi sai quy định.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác BHTN tại Quảng Trị vẫn còn những hạn chế đáng lưu tâm. Tỷ lệ người hưởng trợ cấp thất nghiệp được giới thiệu việc làm hoặc học nghề vẫn còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý của người lao động - nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, tự kinh doanh hoặc chăm lo gia đình thay vì tham gia các khóa đào tạo hay đi tìm việc làm ngay sau khi thất nghiệp.

"Trước những tồn tại trên, trung tâm đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt là tại các xã, huyện mới sáp nhập, sau hợp nhất hành chính với tỉnh Quảng Bình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là giữa trung tâm, bảo hiểm xã hội, ngân hàng và các cơ quan đào tạo nghề. Phát triển cơ sở dữ liệu thị trường lao động, cập nhật nhu cầu tuyển dụng và kỹ năng mới để tư vấn sát với thực tiễn. Đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đa dạng ngành nghề phù hợp với nhiều đối tượng người lao động”, ông Lê Minh Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, trung tâm cũng kiến nghị Bộ Nội vụ hỗ trợ tổ chức các hội thảo chuyên môn, tập huấn cán bộ và đặc biệt là chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm giữa các tỉnh, nhằm sớm phát hiện người lao động đã có việc làm khi đang nhận trợ cấp để tránh trục lợi chính sách.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện hệ thống tổ chức bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác bảo hiểm thất nghiệp.

Đổi mới cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực thi bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp, thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm với địa phương trong nước về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cũng được chú trọng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tiếp tục chú trọng công tác thông tin thị trường lao động để hỗ trợ cho người thất nghiệp, tổ chức có hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm để người thất nghiệp tham gia tìm kiếm việc làm phù hợp.

Đồng thời tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội để chia sẻ dữ liệu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, có việc làm nhưng không khai báo; phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Đối với các doanh nghiệp cần tham gia đào tạo, đào tạo lại người lao động để chuyển đổi ngành nghề, sớm quay trở lại thị trường lao động theo mục tiêu mà chính sách bảo hiểm thất nghiệp đề ra.

Thu Hương