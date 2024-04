Phát động tháng an toàn lao động, tháng công nhân năm 2024

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn các cấp, các ngành đã phối hợp cùng tổ chức công đoàn ban hành nhiều chính sách, triển khai các hoạt động hỗ trợ góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động.

Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục được kiểm soát; hàng chục nghìn lượt công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm; công nhân được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở theo chương trình Mái ấm công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, phát triển kinh tế bền vững cần đi kèm với việc bảo đảm cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh, được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Đây là tiêu chí chung trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hướng đến một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng, ông Khang đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn và ngành LĐ-TB&XH tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen tặng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động (Ảnh: Trần Thắng).

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, so với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở một số chỉ số chính, bao gồm số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng.

Trong đó, tai nạn lao động chết người giảm 8,06% số vụ (662 vụ, giảm 58 vụ), số người chết giảm 7,29%; giảm 4,2% số vụ tai nạn, và số người bị tai nạn lao động cũng giảm 4,7%.

Tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động có chiều hướng giảm mạnh số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể, số vụ có người chết giảm 11,44%, số người chết giảm 10,92%.

Tuy nhiên, tai nạn trong khu vực không có quan hệ lao động có chiều hướng tăng nhẹ sau 4 năm giảm liên tiếp. Khu vực này trong năm qua ghi nhận 59 vụ tai nạn chết người làm 169 người chết.

Năm 2023, bảo hiểm giải quyết mới cho 7.326 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động. Trong đó có 2.190 trường hợp hàng tháng và 5.136 trường hợp một lần.

Theo đánh giá, tuy đã có nhiều cải thiện, nhưng công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn một số tồn tại. Đơn cử, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Trần Thắng).

Trong năm vừa qua, trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động làm 7.553 người bị nạn, trong đó có 1.720 người bị thương nặng; 662 vụ tai nạn chết người, làm 699 người chết.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỷ đồng, và hơn 149.770 ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động. Diễn biến tình hình tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động có dấu hiệu gia tăng, về số vụ, số người bị nạn.

Về bệnh nghề nghiệp, năm 2023 khám, phát hiện 696 trường hợp bệnh nghề nghiệp, chiếm khoảng 0,1% số người được khám. Số lượng người được giám định bệnh nghề nghiệp cùng năm là 600 người.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro; nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế, chủ quan…

Nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024 (Ảnh: Trần Thắng).

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, mỗi suất gồm tiền mặt 5 triệu đồng và hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổng Liên đoàn tặng cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".