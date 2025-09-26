Nữ nhân viên bị sếp xâm hại nhưng tòa xác nhận gặp... tai nạn lao động

Cui Lili (41 tuổi) từng làm quản lý bán hàng tại công ty Tianjin Deke Zhikong (Trung Quốc), một công ty chuyên sản xuất các loại phụ tùng ô tô. Công việc này đưa lại cho cô mức lương 1 triệu tệ/năm (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Tháng 9/2023, Cui và cấp trên - một người đàn ông họ Wang cùng thực hiện một chuyến công tác tới thành phố Hàng Châu để gặp gỡ khách hàng. Ngày 22/9/2023, sau khi cùng ông Wang ăn tối với khách hàng, Cui rơi vào trạng thái say xỉn. Lợi dụng tình hình, Wang đã đưa Cui về phòng khách sạn và thực hiện hành vi đồi bại.

Loạt vụ kiện của Cui Lili khiến công chúng Trung Quốc rất quan tâm (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau đó, Cui đã kiện Wang ra tòa. Tháng 4/2024, Wang bị kết án 4 năm tù. Trong quá trình theo đuổi kiện tụng để giành lại sự công bằng cho bản thân, Cui trải qua nhiều khó khăn tâm lý, cô không thể đi làm đều đặn như trước và thường phải xin nghỉ phép.

Đúng vào thời điểm vụ kiện giữa Cui và Wang vừa khép lại, Cui bất ngờ bị công ty sa thải vì thường xuyên vắng mặt tại nơi làm việc mà không có lý do chính đáng.

Trong khi đó, Cui đang phải điều trị vì bị rối loạn tâm lý sau vụ tấn công tình dục. Cui tiếp tục kiện công ty ra tòa và yêu cầu được bồi thường.

Khi xét xử vụ kiện này, tòa án nhìn nhận vấn đề sức khỏe tâm lý mà Cui gặp phải chính là một dạng "tai nạn lao động". Quyết định sa thải và đổ lỗi cho người lao động trong trường hợp này là sai luật, vì vậy, công ty cần bồi thường cho Cui 1,13 triệu tệ.

Phán quyết của tòa án khi ấy được xem là gây chấn động trong dư luận Trung Quốc, bởi lần đầu tiên những hệ lụy xảy đến với nạn nhân bị tấn công tình dục trong môi trường làm việc được nhìn nhận là "tai nạn lao động”.

Dù không kháng cáo, nhưng công ty cũ nơi Cui từng làm việc cũng không trả tiền bồi thường cho cô. Tính tới nay, Cui mới nhận được... 20.000 tệ từ công ty cũ.

Vì vậy, một lần nữa, Cui lại phải kiện công ty cũ ra tòa để bản án được thực thi nghiêm túc. Vì những ảnh hưởng xảy đến với Cui trong quá trình theo đuổi kiện tụng dai dẳng, mệt mỏi, Cui đề xuất nâng mức tiền bồi thường lên 2 triệu tệ.

Hiện tại, tòa án quận Tân Nam, thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã tiếp nhận đơn kiện của Cui. Vụ kiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.

Chia sẻ với một số tờ tin tức Trung Quốc, Cui cho biết cho tới thời điểm này, cô vẫn đang phải điều trị tâm lý, thường gặp ác mộng, bị mất ngủ, phải dùng nhiều loại thuốc. Cui cảm thấy cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vòng 2 năm trở lại đây.

Dù vậy, Cui kiên quyết theo đuổi kiện tụng đến cùng, bởi cô muốn là minh chứng sống cho những nạn nhân bị tấn công tình dục khác, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn trong hành trình đi tìm lại sự công bằng cho bản thân.