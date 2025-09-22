Nông dân đổ mồ hôi gieo trồng, chảy nước mắt khi thu hoạch

Hàng chục nghìn hecta lúa hè thu tại Nghệ An hiện đứng trước nguy cơ mất trắng sau khi hai cơn bão số 5 (Kajiki) và bão số 6 liên tiếp đổ bộ, gây ngập úng và đổ rạp trên diện rộng. Nhiều nông dân tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An cho biết tiền bán lúa không đủ tiền công gặt.

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An gieo cấy hơn 56.000ha lúa. Khi người dân chuẩn bị bước vào mùa gặt thì bão số 5 ập đến khiến hơn 33.400ha bị ngập úng, đổ rạp.

Chưa kịp khắc phục, bão số 6 lại tiếp tục quét qua, mang theo mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến diện tích lúa thiệt hại thêm trầm trọng, nhiều nơi gần như mất trắng.

Hàng nghìn ha lúa ở xã Kim Liên đổ rạp sau bão số 5 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại xã Kim Liên, thay vì khung cảnh mùa vàng rộn rã, nhiều cánh đồng đến kỳ thu hoạch vẫn bị bỏ mặc, lúa ngả rạp, mục rữa.

Bà Đinh Thị Tảo (70 tuổi, trú tại xóm 5) rầu rĩ nói: "Nhà tôi gieo 7 sào (3.500m2) nhưng chỉ gặt được 3 sào, thu về 14 bao lúa. 4 sào còn lại mất trắng, giờ ruộng bỏ hoang. Nông dân khổ lắm, bao công sức, tiền của mà nhìn ruộng lúa thế này, như đứt từng khúc ruột, có gieo, có trồng mà chẳng được gặt".

Theo bà Tảo, mỗi sào lúa đầu tư khoảng 1 triệu đồng cho giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công cày bừa. Giờ lúa bị ngâm úng nhiều ngày, hư hỏng, bà chỉ tranh thủ gom về làm thức ăn cho gà.

"Lúa lẫn bùn đất, mục nát hết rồi, trâu bò cũng chẳng ăn. Tiếc của, tôi gặt ít về vứt cho đàn gà nhặt được hạt nào hay hạt đó", bà Tảo nói thêm.

Khắp các cánh đồng tại xã Kim Liên, hàng nghìn hecta lúa nằm rũ, phảng phất mùi ẩm mốc, phân hủy. Những bông lúa sẫm màu, số hạt ít ỏi còn sót lại đã bắt đầu nảy mầm xanh non ngay trên thân rạ mục.

Bà Đinh Thị Tảo, trú tại xóm 5, xã Kim Liên buồn rầu đi gặt mót lúa về cho gà ăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Võ Văn Từ (75 tuổi, trú tại xã Kim Liên), giọng chua chát: "Lúa nhà tôi đang ở đây cả, có mất đâu!". Ông Từ cho biết, gia đình gieo 7 sào, chỉ thu được 1 sào, phần còn lại bỏ mặc vì "có thu hoạch cũng không đủ trả tiền máy gặt".

Theo Phó Chủ tịch xã Trần Thanh Hải, qua 2 cơn bão, không chỉ lúa ngoài đồng bị hư hỏng, mà hàng nghìn cây xanh trong Khu di tích Kim Liên cũng bị đổ gãy, nghiêng ngả. Công tác khắc phục hậu quả tại khu di tích mất khá nhiều thời gian do số lượng cây lớn, phân tán.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết tình trạng thiệt hại rất nghiêm trọng. Toàn xã gieo cấy hơn 2.300ha lúa hè thu, đúng thời điểm lúa trổ bông thì hai cơn bão số 5 và 6 liên tiếp tràn qua, khiến hơn 1.800ha hư hỏng nặng, chiếm khoảng 70% diện tích.

"Phần diện tích còn lại năng suất cũng chỉ đạt 30-40%. Nước ngập trên diện rộng, dù xã đã chạy tiêu úng hết công suất nhưng không xuể. Chúng tôi đã lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để báo cáo tỉnh, đồng thời kiến nghị nâng cấp trạm bơm nhằm chủ động hơn cho các vụ mùa sau", ông Hải thông tin.

Gia đình ông Võ Văn Từ, trú tại xã Kim Liên, gieo 7 sào nhưng chỉ thu được 1 sào, còn lại mất trắng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khắp các cánh đồng ở xã Kim Liên những ngày này, người nông dân xót xa nhìn công sức cả vụ mùa trôi theo bão lũ, rơi nước mắt vì gieo trồng mà chẳng thể gặt hái.