Nông dân cười tươi khi bội thu bí xanh trồng trên bãi bồi ven sông

Những ngày này, người dân các xã Cẩm Sơn, Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn đang tất bật thu hoạch bí xanh. Những quả bí căng tròn vào chính vụ, trĩu cành và được giá cao, mang lại niềm vui cho bà con nông dân.

Vụ đông năm nay, huyện Anh Sơn sản xuất 390ha rau màu các loại, trong đó diện tích bầu, bí xanh chiếm hơn 100ha.

Để phát triển bền vững, huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương hướng dẫn bà con nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều mô hình sản xuất bí theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGap đã được xây dựng nhằm tạo ra sản phẩm nông sản sạch, đảm bảo chất lượng cho thị trường.

Người dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn thu nhập cao từ trồng bí xanh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Huyện cũng khuyến khích và hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã để liên kết với các hộ dân trồng và bao tiêu sản phẩm bí xanh, tạo đầu ra ổn định. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Gia đình chị Nguyễn Thị Giang, trú tại thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, có 8 sào đất bãi. Trước đây, chị trồng các loại rau màu truyền thống như dưa chuột, bắp cải, mướp hương. Năm nay, nhận thấy lợi nhuận từ bí xanh, chị Giang quyết định tập trung toàn bộ diện tích để trồng loại cây này.

Chị Giang đã học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật thông qua mô hình "Sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm" do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An xây dựng tại địa phương, giúp năng suất cao.

Ước tính năng suất bí vụ đông năm nay đạt 45-50 tấn/ha (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Ngay từ đầu vụ, gia đình tôi tập trung chăm sóc, bón lót các loại phân đạm. Khi cây được 5-6 lá, tiến hành bấm ngọn, 12-15 lá bắt đầu cắm giàn. Năm nay bí xanh được mùa, được giá nên gia đình rất phấn khởi. Trung bình mỗi sào đạt sản lượng 3-3,5 tấn quả. Lứa đầu tiên giá thu mua tại ruộng 11,5 nghìn đồng/kg. Trừ chi phí, gia đình thu nhập mỗi sào 10-15 triệu đồng", chị Giang chia sẻ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh, trú tại thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, trồng 3 sào bí xanh trên vùng bãi ven sông Lam. Nhận thấy bí xanh phát triển khỏe, dễ tiêu thụ, gia đình chị tập trung đầu tư trồng loại cây này. Gia đình chị đang thu hoạch lứa đầu tiên, năng suất ước tính hơn 3 tấn/sào.

Chị Minh chia sẻ: "Trừ chi phí, mỗi vụ bí xanh cho gia đình tôi thu nhập gần 15 triệu đồng/sào. Những vụ tiếp theo, gia đình tôi sẽ nhân rộng diện tích và áp dụng đúng phương pháp, quy trình kỹ thuật để nâng cao thu nhập".

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, cho biết sau nhiều năm sản xuất rau màu, chưa có loại cây nào cho thu nhập ổn định như bí xanh. UBND xã đã quy hoạch diện tích ở vùng bãi ven sông Lam vào sản xuất trồng bí xanh.

Các hộ trồng bí xanh được cán bộ hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc (Ảnh: Thái Hiền).

Vụ đông năm nay, người dân Cẩm Sơn đã mở rộng diện tích với hơn 50ha, được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lựa chọn xây dựng điểm mô hình "Sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm".

Ước tính năng suất bí xanh vụ đông năm nay ở xã Cẩm Sơn đạt 45-50 tấn/ha. Giá bán tùy thời điểm nhưng sau khi trừ chi phí, bà con thu nhập 180-200 triệu đồng/ha.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An xây dựng mô hình "Sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm" ở 2 xã Đức Sơn và Cẩm Sơn.

Những hộ trồng bí xanh được hướng dẫn quy trình từ trồng, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ chế phẩm sinh học và phân hữu cơ vi sinh.