Nhân viên trúng số độc đắc rồi xin nghỉ, chủ rầu rĩ không kịp tuyển người

Gần 1 tuần sau vụ nhiều nhân viên cùng lúc trúng hàng chục tờ vé số độc đắc, an ủi, chủ quán Sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ khách hàng và người dân xung quanh vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao về sự việc này.

Chủ quán cho hay “oái oăm” nhất là từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng có người lạ đến tìm gặp anh Phát - nam nhân viên trúng 9 giải đặc biệt và 6 giải an ủi với số tiền khoảng 16 tỷ đồng (sau khi trừ thuế).

Trúng số, nam nhân viên "chia lộc" cho đồng nghiệp (Ảnh: NVCC).

“Họ nhận là người quen của Phát, thậm chí có người không quen biết gì cũng kéo đến và muốn được gặp em ấy, chủ yếu để kể hoàn cảnh khổ và nhờ xin giúp đỡ. Tôi phải liên tục giải thích là Phát đã xin nghỉ việc và về quê, đăng lên cả mạng xã hội để thông báo”, chủ quán nói.

Được biết, sau khi trúng số, anh Phát ngay lập tức tặng đồng nghiệp mỗi người 10 triệu đồng, một số người thân thiết được hàng chục triệu đồng. Người bán vé số cho anh cũng được anh Phát gửi tặng 100 triệu đồng.

Vợ chồng chủ quán cũng được anh Phát “chia lộc”, người em gái của họ thì được anh tặng ô tô như lời cảm ơn. Trước đây, anh Phát được nhận xét là người hiền lành, gần gũi và sống rộng rãi với anh em đồng nghiệp.

Không chỉ anh Phát, một tổ trưởng trong quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng. Do có mối quan hệ thân thiết, cả hai quyết định gộp tiền thưởng rồi chia đôi. Bên cạnh đó, một nhân viên tiếp thực cũng trúng một tờ giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

9 tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 10/3 của XSKT Bến Tre (Ảnh: NVCC).

“Thấy các em trúng số, tôi thấy rất vui vì cuộc sống của các em sắp tới sẽ tốt hơn. Vui thì vui thật nhưng tôi cũng có một chút lo lắng. Sau khi trúng số, Phát thì xin nghỉ hẳn. Các nhân viên còn lại thì xin tạm nghỉ, chưa biết khi nào quay lại làm việc”, chủ quán tâm sự.

Việc một số nhân viên “cốt cán” xin nghỉ đột ngột khiến chủ quán không kịp tuyển thêm người mới, trong khi số lượng khách hàng tại đây khá đông. Không những vậy, sau khi sự việc diễn ra, không ít nhân viên còn ở lại làm việc cũng vài lần bị mất tập trung do quá bất ngờ và vui mừng.

Sau khi sự việc diễn ra, nhân viên và khách hàng vẫn chưa thôi xôn xao (Ảnh: NVCC).

Như Dân trí đã đưa tin, quán Sườn muối ớt 135 có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị giải thưởng hơn 22 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng 14h ngày 10/3, nhân viên tại quán - anh Phát - mua nhiều tờ vé số từ một người phụ nữ bán dạo đi ngang qua quán. Sau đó, anh giữ lại một phần và tặng một số tờ cho các đồng nghiệp trong quán.

Đến chiều cùng ngày, khi mọi người cùng nhau dò vé số ngay tại quán, tất cả đều vỡ òa khi phát hiện nhiều tờ trúng thưởng. Riêng anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng, cùng 6 tờ giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.

Theo chủ quán, anh Phát là nhân viên làm việc lâu năm tại quán. Tuy nhiên, vì lý do riêng, anh từng nghỉ việc một thời gian và mới quay lại làm được khoảng nửa tháng. Sau khi trúng số, nam nhân viên đã xin nghỉ việc ngay để về quê thực hiện những dự định cá nhân.