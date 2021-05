Ninh Bình: Yêu cầu đảm bảo ATVSLĐ tại các bến bãi, cầu cảng

Dân trí Ban Chỉ đạo Tháng hành động VSATLĐ tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ tại bến bãi, cầu cảng - nơi đang có hàng trăm lao động "từ trên trời rơi xuống".

Công văn số 671/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo tháng hành động VSATLĐ tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường đảm bảo công tác ATVSLĐ tại các công trình xây dựng; bến, bãi, cầu cảng gửi UBND các huyện, thành phố nêu rõ:

Căn cứ quy định về chức năng, nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quy định tại Điều 82, 86 của Luật ATVSLĐ và thực hiện chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên";

Các lao động mưu sinh ở các bến cảng, bến bãi ở Ninh Bình.

Đồng thời, để đẩy mạnh công tác ATVSLĐ đặc biệt là các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số 1 dung sau:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các công trình xây dựng, bến, bãi, cầu cảng trên địa bàn đang sử dụng nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh, bốc dỡ hàng hóa.

Chỉ đạo Phòng chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn rà soát tình hình sử dụng lao động và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại các bến, bãi, cầu cảng đang hoạt động trên địa bàn quản lý.

Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình yêu cầu các huyện, thành phố nắm bắt cụ thể số lượng các lao động tại bến cảng, bến bãi để đảm bảo ATVSLĐ cho những người lao động tại đây.

Kết quả thực hiện tổng hợp báo cáo gửi về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 16/6/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH.

Như Dân trí đã phản ánh trong bài viết: "Những lao động "trên trời rơi xuống" mưu sinh nơi bến tàu, bãi cát", tại Ninh Bình hiện nay đang có hơn 100 bến cảng, bến bãi bốc dỡ hàng hóa dọc theo sông Hoàng Long, sông Đáy... Tại đây có hàng trăm lao động mưu sinh với đủ các loại nghề.

Những lao động tại đây được ví như những "lao động từ trên trời rơi xuống" khi mỗi ngày phải lao động quá thời gian, không có bảo hộ, không có bảo hiểm và các chế độ, chính sách dành cho người lao động.

Trao đổi với PV về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Lao động, Việc làm và Bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Thực trạng các lao động làm việc tại bến cảng, bến bãi bốc dỡ hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng đúng là vấn đề cần quan tâm và cần được thanh tra, kiểm tra để đảm bảo an toàn, chính sách cho các lao động đang làm việc tại đây".

"Thời gian tới, Sở sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra các bến, bãi này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động", vị đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cho hay.

