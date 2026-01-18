Niềm vui "kép" của nông dân trồng kiệu

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí tại các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, hàng trăm nông dân đã có mặt trên ruộng, hối hả nhổ kiệu, cắt rễ, bó lá và phân loại củ để kịp giao cho thương lái, phục vụ thị trường Tết.

Kiệu, loại cây trồng truyền thống được gieo từ cuối mùa mưa, có thời gian sinh trưởng kéo dài 5-6 tháng, là nguyên liệu quen thuộc cho món dưa kiệu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt.

Ông Võ Văn Phước phấn khởi vì vụ kiệu Tết được mùa, giá cả ổn định (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, vụ kiệu năm nay không dễ dàng với người trồng. Các đợt bão lũ liên tiếp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ruộng kiệu. Kiệu là loại cây rất nhạy cảm với mưa nhiều, ngập úng; chỉ cần ngập nước vài ngày, củ kiệu dễ bị thối và hư rễ, khiến người trồng luôn trong tâm trạng lo âu.

Gia đình ông Võ Văn Phước (53 tuổi, thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ) trồng 7 sào kiệu (500m2/sào), năng suất ước đạt 350-400kg/sào.

"Thời điểm này, giá kiệu giữ ở mức ổn định. Kiệu củ lớn được thu mua 50.000 đồng/kg, củ trung bình 40.000-45.000 đồng/kg, kiệu nhỏ 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, dù không cao hơn năm ngoái nhưng người trồng kiệu vẫn có lãi", ông Phước cho biết.

Người trồng kiệu Tết ở các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam phấn khởi vì kiệu được mùa (Ảnh: Doãn Công).

Cùng thôn, bà Nguyễn Thị Mẫn (73 tuổi) trồng 4 sào kiệu, năng suất đạt 400kg/sào. Với giá bán bình quân 45.000 đồng/kg, bà dự kiến thu về khoảng 70 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 30 triệu đồng.

Theo bà Mẫn, kiệu là cây trồng dài ngày, mỗi năm chỉ làm một vụ. Năm nay dù thiên tai nhưng kiệu đạt sản lượng, giá cả ổn định nên bà con phấn khởi.

Không chỉ tại xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam cũng là vùng trồng kiệu truyền thống với diện tích hơn 200ha, tập trung tại các thôn Vạn Ninh 1, Vạn Lộc, Hòa Nghĩa và Mỹ Hội 2. Dù chịu nhiều tác động của thời tiết, năng suất kiệu năm nay vẫn đạt bình quân 340kg/sào, tương đương các năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn Vạn Ninh 1) trồng khoảng 3 sào kiệu Tết. Bà Hạnh cho biết đợt mưa bão vừa qua chỉ ảnh hưởng ở mức nhất định, cây kiệu vẫn phát triển tốt, củ đều và đẹp.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho mỗi sào kiệu hiện lên đến khoảng 6 triệu đồng, ảnh hưởng tới thu nhập của người dân. "Kiệu Tết ở đây được thị trường ưa chuộng vì củ nhỏ, trắng, giòn, vị cay nhẹ và thơm. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để vụ sau bà con đỡ vất vả hơn", bà Hạnh chia sẻ.

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết (Ảnh: Doãn Công).

Đối với người trồng kiệu, cả năm chỉ trông chờ vào vụ Tết khi kiệu được giá, được mùa không chỉ mang lại thu nhập, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con gắn bó với cây trồng truyền thống trên vùng đất cát.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Nam, cho biết kiệu là cây trồng truyền thống, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng ngắn ngày của địa phương.

Thời gian tới, xã sẽ định hướng duy trì diện tích trồng kiệu ở mức hợp lý, khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới nhằm giảm chi phí sản xuất; đồng thời xây dựng vùng trồng tập trung, gắn với sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) để nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định hơn.