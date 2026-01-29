Ngư dân điêu đứng vì nạn chích điện, tận diệt "kho báu" vùng đầm

Đầm Trà Ổ (còn gọi là đầm Châu Trúc, Bàu Bàng), nằm giáp ranh các xã Phù Mỹ Bắc, Bình Dương và Phù Mỹ Nam (Gia Lai), từng được mệnh danh là "kho báu" thủy sản nước ngọt với nhiều sản vật quý hiếm như chình mun, chình bông Châu Trúc, tôm, cá...

Những sản vật này gắn liền với các món đặc sản trứ danh như bún tôm, bún rạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng khai thác thủy sản trái phép tại đây đang diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái.

Các đối tượng dùng xung điện, hoạt động vào sáng sớm, giữa trưa hoặc ban đêm nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng (Ảnh: Doãn Công).

Nhiều đối tượng đã lợi dụng đêm tối, sáng sớm hoặc giữa trưa để sử dụng ghe nhỏ, lắp đặt bình ắc quy cùng bộ kích điện công suất lớn để đánh bắt thủy sản.

Theo người dân địa phương, các đối tượng này thường đi theo nhóm 3-5 ghe, tạo thành thế "gọng kìm" các vùng nước nông, nơi tập trung nhiều loài thủy sản sinh sống và sinh sản.

Khi sào kích điện được đưa xuống nước, trong phạm vi bán kính khoảng 5m, tất cả các loài thủy sản từ cá, tôm, cua... đều bị sốc điện, nổi lên mặt nước và nhanh chóng bị thu gom, không chừa cả những cá thể còn non.

Ông Lê Văn Phúc (trú xã Phù Mỹ Bắc), người có hơn 20 năm kinh nghiệm đánh bắt thủy sản truyền thống trên đầm Trà Ổ, bày tỏ sự lo ngại: "Việc đánh bắt bằng xung điện mang tính hủy diệt rất cao. Dòng điện dưới nước làm cá, tôm, cua từ nhỏ đến lớn chết hàng loạt, không có sự chọn lọc.

Nguy hiểm hơn, các sinh vật đáy giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cũng bị tiêu diệt, khiến khả năng phục hồi tự nhiên của đầm bị ảnh hưởng lâu dài. Nhiều khu vực trước đây thủy sản rất dồi dào thì nay ngày càng cạn kiệt".

Đầm Trà Ổ với nguồn lợi thủy sản phong phú nhưng đang bị đe dọa bởi nạn khai thác kiểu tận diệt bằng xung điện (Ảnh: Doãn Công).

Ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, cho biết từ đầu tháng 10/2025, địa phương đã thành lập Tổ tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản bằng kích điện trên đầm Trà Ổ. Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra định kỳ và đột xuất, kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Triều nhấn mạnh: "Thời gian tới, xã Phù Mỹ Bắc sẽ cùng với Phù Mỹ Đông và Bình Dương để xây dựng quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trên đầm Trà Ổ. Đầm có diện tích rộng, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương thì rất khó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm".

Trung tá Nguyễn Công Tuấn, Trưởng Công an xã Bình Dương, cũng khẳng định lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đánh bắt thủy sản trái phép.

Mới đây, Công an xã đã phát hiện và tạm giữ một bộ kích điện cùng các dụng cụ liên quan của anh C.V.X. (SN 1989, trú thôn 10, xã Phù Mỹ Đông) khi đang sử dụng kích điện đánh bắt cá trên đầm Trà Ổ.

Trung tá Tuấn cho biết: "Công an xã Bình Dương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, máy khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn trật tự, an toàn trên địa bàn".