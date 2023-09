Những nghề cực "kén" nhân lực tại TPHCM

Cung cầu nhân lực còn sự lệch pha ở nhiều ngành nghề (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo về thị trường lao động quý III và dự báo nhu cầu nhân lực quý IV/2023 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo trên, kết quả khảo sát 14.540 lượt doanh nghiệp trong quý III/2023 cho thấy nhóm này có nhu cầu tuyển dụng gần 70.000 lao động.

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp chủ yếu ở khu vực thương mại, dịch vụ và khu vực công nghiệp, xây dựng. Còn khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu tuyển dụng… 14 người, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng nhu cầu.

Các nhóm ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao trong quý III là kinh doanh thương mại; dịch vụ cá nhân, bảo vệ; kinh doanh quản lý tài sản, bất động sản…

Trong khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao cũng có sự chênh lệch lớn giữa các ngành nghề.

Có những nghề cần rất nhiều nhân lực như: Nhóm nghề kinh doanh thương mại có nhu cầu hơn 23.500 lao động; nhóm nghề phục vụ cá nhân, bảo vệ cần hơn 9.000 chỗ làm việc...

Tuy nhiên, cũng có những nhóm nghề tuyển dụng rất ít như: Nhóm nghề công nghệ sinh học chỉ có nhu cầu 14 lao động; nhóm luật - pháp lý cần 21 người; nhóm tài nguyên môi trường - cấp thoát nước cần 28 chỗ làm việc…

So với nhu cầu tìm việc, nhóm nghề công nghệ sinh học không chênh lệch nhiều, chỉ có 49 người tìm vị trí việc làm này (so với nhu cầu tuyển dụng 14 chỗ làm việc); nhóm nghề tài nguyên môi trường - cấp thoát nước cũng chỉ có 90 người tìm việc (so với nhu cầu tuyển dụng 28 người).

Chênh lệch lớn nhất ở nhóm nghề luật - pháp lý. Nhóm này có 673 người tìm việc nhưng doanh nghiệp chỉ tuyển dụng 21 vị trí.

Trong các nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhân sự, nhóm kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn nhất. Nhóm này có nhu cầu tuyển dụng hơn 23.500 lao động nhưng trong quý chỉ có hơn 7.000 lao động tìm việc ngành này.

Nhóm nghề phục vụ cá nhân, bảo vệ còn khó tìm người hơn vì doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 9.000 chỗ làm việc nhưng thực tế chỉ có 95 người đến các trung tâm việc làm để tìm công việc này.