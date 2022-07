Nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin tăng trong quý 2

Kết quả khảo sát thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong quý 2/2022 cho thấy những điểm nổi bật về xu hướng tuyển dụng.

Số lượng việc làm đăng tải trên VietnamWorks trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, trong Quý 2/2022, đã có hơn 36,000 việc làm được đăng tải trên trang tuyển dụng trực tuyến tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 65,000 ngàn việc làm đăng tuyển trên trang này, tăng 20% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Số lượng việc làm đăng tải trên VietnamWorks trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2021 (Ảnh: Hiền Nguyễn).

Theo nghiên cứu này, các ngành nghề như Tài chính/Đầu tư; Bán hàng; Công nghệ thông tin/Phần mềm; Marketing; Kế toán; Xây dựng dân dụng; Hành chính/Kế toán; Ngân hàng; Kiểm toán; Điện/Điện tử nằm trong top 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất trong quý 2.

Ngân hàng - Dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm tuyển dụng nhiều vị trí

Bên cạnh nhu cầu vẫn đang tiếp diễn về ngân hàng số và công nghệ, ngân hàng đang có xu hướng tuyển dụng từ trong quý 2 với các vị trí thuộc về ngân hàng giao dịch, ngân hàng doanh nghiệp lớn, quản trị rủi ro. Các hãng bảo hiểm phi nhân thọ truyền thống đang đẩy mạnh các dịch vụ số và các kênh liên kết với nhu cầu tuyển dụng các vị trí Marketing, Sản phẩm số (Digital Product) và Digital Sales.

Đối với mảng chuyển đổi số, các nhà tuyển dụng mong muốn tuyển các ứng viên có kinh nghiệm triển khai tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, có rất ít các ứng viên đáp ứng được yêu cầu nên dẫn đến có sự cạnh tranh về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Đối với ngành kiểm toán, dự báo trong quý 3 cho thấy sẽ có khả năng tăng nhu cầu tuyển dụng ngay từ đầu tháng 7 do đây là "mùa" chuyển dịch nhân sự trong mảng kiểm toán, với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến tư vấn thuế và hải quan.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự mảng Bán lẻ sẽ tăng rất cao

Quý 2 chứng kiến sự sôi động về tìm kiếm các cơ hội mới của các ứng viên trong ngành Bán lẻ. Sau Covid, các ứng viên trong ngành này thường yêu cầu mức lương cao hơn từ 30% - 50% so với mức lương trước đó.

Lý do được đưa ra là do ảnh hưởng của 2 năm Covid nên họ không được tăng lương, thậm chí giảm lương nên khi ứng tuyển họ đưa ra mức lương mong đợi cao hơn trước năm 2019. Các ứng viên có xu hướng bảo đảm việc làm cao nên đưa ra mức lương cơ bản càng cao càng tốt. Bên cạnh đó, ứng viên ngành này cũng rất quan tâm đến mô hình làm việc linh hoạt kết hợp tại nhà và văn phòng (hybrid) hoặc làm việc tại nhà toàn thời gian (remote working).

Ở góc độ nhà tuyển dụng trong mảng Bán lẻ, họ đang đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng mới để bù lại sự giảm sút hoặc đóng cửa năm 2021. Do vậy, các doanh nghiệp trong mảng này tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự, chủ yếu ở vị trí Tài chính - Kế toán, Bán hàng, Marketing và Phụ trách cửa hàng. Dự báo các doanh nghiệp mảng Bán lẻ đang nỗ lực mở lại hoạt động và tăng trưởng theo nhu cầu của thị trường nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự sẽ tăng rất cao trong 3 tháng đến 6 tháng tới.

Công nghệ thông tin - viễn thông tiếp tục là ngành "hot"

Do ảnh hưởng của các xung đột Nga - Ukraine khiến nhiều hợp đồng và đơn đặt hàng liên quan đến công nghệ thông tin (IT) được chuyển về thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng vẫn tiếp tục tăng lên khi các doanh nghiệp đang cảm thấy khá tích cực về việc kinh doanh hồi phục sau Covid. Một số doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động trong nửa cuối năm 2022 cũng như có một số doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi và tái cơ cấu sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn kỹ sư CNTT để mở ra các trung tâm số hoặc số hóa doanh nghiệp nhanh hơn.

Các vị trí tuyển dụng chủ yếu là các vị trí thiên về kỹ thuật: Phát triển phần mềm - Kỹ thuật dữ liệu - Kỹ sư DevOps - Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo (AI)…và các vị trí không thiên về liên quan đến kỹ thuật như Trưởng phòng kinh doanh… Các vị trí tuyển dụng chủ yếu ở cấp trung thay vì cấp cao do đây là phân khúc có biến động nhiều nhất sau dịch Covid.

Bên cạnh các yêu cầu tuyển dụng như chuyên môn kỹ thuật tốt, kỹ năng Tiếng Anh tốt, có khá nhiều các doanh nghiệp chấp nhận hoặc đưa ra các cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc kết hợp làm việc tại nhà và tại văn phòng (hybrid). Các nhà tuyển dụng này cũng kỳ vọng các ứng viên sẽ có sự linh hoạt, thích nghi cao, có tính kỷ luật trong công việc khi không có sự giám sát chặt chẽ từ người quản lý.

Bất động sản công nghiệp tuyển dụng tăng mạnh

Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chọn Việt Nam là điểm đến để đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Châu Âu tìm kiếm các địa điểm sản xuất thay thế và chọn Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là phân khúc Nhà xưởng, Nhà kho xây sẵn tích hợp thông minh, hướng đến các dự án đầu tư quy mô vừa và nhỏ. Thị trường cũng chứng kiến sự xuất hiện nhiều cái tên mới trong mảng bất động sản công nghiệp bên cạnh các tên tuổi truyền thống.

Do nhu cầu về sản xuất, tiêu dùng đã phục hồi gần như hoàn toàn sau dịch Covid và đang tăng trưởng, nên các khách hàng trong mảng Bất động sản Công nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Một số vị trí như Quản lý Cho thuê, Quản lý Bất động sản Công nghiệp, Quản lý đầu tư… trở nên cấp thiết và đang được tuyển nhiều trong khi thị trường lao động chưa sẵn sàng để cung cấp đủ ứng viên theo tiêu chí từ nhà tuyển dụng.

Đây là ngành ưu tiên tuyển nhân sự người Việt, đặc biệt là các nhân sự có kinh nghiệm trong mảng này. Là ngành phát triển "nóng" trong khoảng 3 năm trở lại đây nên trong nhiều trường hợp, có nhiều vị trí rất khó để thu hút nhân tài. Điều này dẫn đến áp lực lên các nhà tuyển dụng cần cân nhắc "nới lỏng" và linh hoạt hơn về các tiêu chí tuyển dụng cũng như chế độ đãi ngộ nếu muốn thu hút ứng viên chất lượng.

Từ phía ứng viên, nếu muốn phát triển và có thêm nhiều cơ hội hấp dẫn hơn trong ngành này, họ sẽ cần sử dụng thành thạo nhiều hơn một ngoại ngữ bên cạnh Tiếng Anh, mở rộng mạng lưới các mối quan hệ, các kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, tìm hiểu và cập nhật thêm về Luật Đầu tư, Luật Đất đai…