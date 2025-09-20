Nhiều mô hình thoát nghèo bền vững ở Quảng Trị

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các mô hình sinh kế đã trở thành điểm sáng trong chiến lược giảm nghèo của Quảng Trị, giúp gần 2.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tại các xã miền núi, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 22%, các mô hình chăn nuôi và trồng trọt phù hợp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, với mục tiêu giảm thêm 3-3,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2024.

Tại xã A Dơi, nhiều mô hình chăn nuôi dê đã giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Hồ A Xa, thôn Ra Man, xã A Dơi từ 4 con dê giống được hỗ trợ ban đầu đã nhân đàn lên 30 con, mở ra triển vọng kinh tế bền vững, thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Hồ A Xa, thôn Ra Man, xã A Dơi phát triển đàn dê nhờ nguồn vốn vay từ chương trình Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Ảnh: Thu Hương).

Anh Hồ Văn Hùng ở bản Cây Bông, xã Kim Ngân thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Không có việc làm ổn định nên cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn.

Năm 2009, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh Hùng mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ nghèo của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Lệ Thủy để phát triển mô hình chăn nuôi. Từ nguồn vốn vay ban đầu, anh Hùng đầu tư trồng rừng, nuôi trâu và cá.

Đến nay, gia đình anh duy trì nuôi cá mặt nước 15ha, 8ha rừng và 12 con trâu, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

“Nguồn vốn chính sách thực sự đã thay đổi cuộc sống gia đình tôi. Từ hộ nghèo của xã, đến nay gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục được vay vốn để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế”, anh Hùng chia sẻ.

Nguồn vốn chính sách cũng trở thành “phao cứu sinh” đối với gia đình chị Hoàng Thị Thơi, ở bản Chuôn, xã Kim Ngân. Chị Thơi cho biết do không có việc làm, cả gia đình chỉ biết sống dựa vào rừng và các sản vật từ rừng nên cuộc sống rất khó khăn.

Nhiều năm liền, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã, chị đã được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để chăn nuôi. Từ vài ba con lợn ban đầu, đến nay gia đình chị đã mở rộng quy mô chuồng trại nuôi 5 con lợn nái, 3 lợn thịt và 7 con bò.

“Hiện tại gia đình tôi không còn sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề như trước đây. Không chỉ có điều kiện cho các con học hành đến nơi đến chốn, tôi còn vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tôi khó gây dựng được mô hình kinh tế ổn định như bây giờ”, chị Thơi cho biết.

Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Lệ Thủy, ông Đặng Đại Ngôn, cho biết thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, chương trình cho vay theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã kịp thời hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất, ổn định đời sống, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Lệ Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa nguồn vốn vay đến với người dân.

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi đến các đối tượng vay vốn, đơn vị còn thiết lập mạng lưới giao dịch tại các xã nhằm giúp người nghèo và các trường hợp chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn thuận lợi.

Nguồn vốn vay tín dụng đã tạo sinh kế giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Không chỉ dừng ở các mô hình cá nhân, Quảng Trị còn ghi dấu ấn với các chương trình hỗ trợ cộng đồng, cung cấp bò giống mà còn hỗ trợ làm chuồng trại, cung cấp giống cỏ và tập huấn kỹ thuật, mang lại giải pháp bền vững, phù hợp với tập quán sản xuất của người dân.

Những nỗ lực này, cùng với sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng, đã giúp tỉnh Quảng Trị không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn nâng cao tính bền vững trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Các mô hình sinh kế không chỉ mang lại thu nhập mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng một Quảng Trị ngày càng phát triển.

Thu Hương