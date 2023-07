Nhiều lao động sập bẫy khi chuyển tiền cọc để đi làm việc tại Đài Loan

Hai trường hợp vừa "sập bẫy" lừa đảo của "cò" xuất khẩu lao động là anh N.A.C. và Đ.V.D., cùng trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, anh C. và anh D. được đối tượng Hồ Minh Tiến (32 tuổi, trú tại phường Đông Thành, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hứa hẹn giúp đỡ, đưa đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc).

Để đi Đài Loan, Tiến yêu cầu các lao động phải chuyển trước số tiền 7 triệu đồng đặt cọc. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt số tiền trên.

Đối tượng lừa đảo "sa lưới" pháp luật (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Nắm được thông tin vụ việc, Công an huyện Quảng Trạch nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, công an cho biết, Tiến từng đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Khi về nước, đối tượng đã đưa ra thông tin giả, gây dựng lòng tin và quảng cáo là bản thân có thể đưa người sang nước bạn với thủ tục nhanh, chi phí thấp, công việc hấp dẫn, lương cao để thu hút "con mồi".

Ngày 1/7, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch, sau khi củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ liên quan, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Tiến để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bước đầu xác định, với phương thức thủ đoạn trên, đối tượng Tiến đã lừa 4 người dân trên địa bàn Quảng Bình và Nghệ An. Công an kêu gọi những người bị đối tượng chiếm đoạt tài sản đến trụ sở Công an huyện Quảng Trạch trình báo, phối hợp giải quyết.