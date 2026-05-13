Nhiều công ty cấm nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc

Trong bối cảnh điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân của phần lớn người lao động, ngày càng nhiều công ty tại Mỹ khóa điện thoại của nhân viên trong túi chuyên dụng hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại tại các cuộc họp và khu vực làm việc.

Theo tờ Financial Times, từ hơn 3 năm nay, công ty chuyên về công nghệ xác minh danh tính số - ID.me - đã áp dụng thiết bị “túi khóa điện thoại” đối với khoảng 290 nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Những chiếc túi này được thiết kế tương tự như loại túi khóa thường dùng tại các buổi hòa nhạc hay chương trình biểu diễn, chỉ có thể mở bằng thiết bị từ tính chuyên dụng.

Khác với hình thức gửi điện thoại vào tủ khóa truyền thống, nhân viên ID.me vẫn được mang điện thoại bên mình trong suốt ca làm việc để có thể nhận các cuộc gọi hoặc thông báo khẩn cấp. Tuy nhiên, họ không thể mở điện thoại để sử dụng trong giờ làm việc.

Kamilah Muiruri, một nhân viên của ID.me, cho hay quy định này giúp cô cải thiện đáng kể khả năng tập trung và xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với đồng nghiệp.

Theo Muiruri, việc không còn bị cuốn vào các thông báo hay mạng xã hội giúp môi trường làm việc trở nên cởi mở hơn, đồng thời tạo điều kiện để nhân viên trò chuyện trực tiếp thay vì giao tiếp qua màn hình điện thoại.

Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ, xu hướng “không điện thoại” cũng đang lan sang nhiều ngành nghề khác. Tại Anh, Nhà hát Royal Court ở London đã yêu cầu các biên kịch tham gia chương trình Writers’ Card phải khóa điện thoại trong lúc làm việc, tham gia thảo luận và các hoạt động kết nối nghề nghiệp.

Will Young, Giám đốc điều hành nhà hát, nhận định việc loại bỏ điện thoại giúp biên kịch duy trì sự tập trung trong quá trình sáng tạo.

“Viết lách vốn là công việc rất khó khăn, đặc biệt khi biên kịch rơi vào trạng thái cạn ý tưởng. Lúc đó, điện thoại thường trở thành thứ khiến họ xao nhãng nhanh nhất”, ông nói.

Theo Young, nhiều biên kịch ban đầu cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng ngùng khi phải giao nộp điện thoại, nhưng phần lớn sau đó đều đón nhận quy định này theo hướng tích cực.

Tại Mỹ, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon cũng từng gây chú ý khi áp dụng quy định “không điện thoại” trong các cuộc họp nội bộ. Trong thư gửi cổ đông hồi năm ngoái, ông thẳng thắn chỉ trích tình trạng nhân viên liên tục xem thông báo, nhắn tin hoặc đọc email trong lúc họp.

“Điều đó thiếu tôn trọng và làm lãng phí thời gian”, Dimon viết.

Xu hướng siết chặt quản lý điện thoại tại nơi làm việc cũng tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kiểm soát thiết bị.

Graham Dugoni, nhà sáng lập kiêm CEO công ty Yondr (doanh nghiệp công nghệ chuyên cung cấp giải pháp “không điện thoại” thông qua các loại túi khóa điện thoại), cho biết khách hàng của họ hiện trải rộng ở nhiều lĩnh vực như tòa án, cơ quan chính phủ, trung tâm chăm sóc trẻ em, khu khai khoáng và các doanh nghiệp muốn bảo vệ tài sản trí tuệ.

Theo Dugoni, phần lớn các tổ chức tìm đến Yondr đều từng thử áp dụng giải pháp để nhân viên tự giác nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Dù vậy, giới học thuật cho rằng hiệu quả của các lệnh cấm điện thoại di động vẫn còn gây tranh cãi. Adrian Chadi, PGS tại Đại học Southampton, nhận định việc hạn chế điện thoại có thể giúp tăng hiệu quả đối với những công việc mang tính lặp lại nhờ giảm sự xao nhãng. Tuy nhiên, tác động này chưa thực sự rõ ràng ở các lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo hoặc giải quyết vấn đề phức tạp.

Ông cũng cảnh báo rằng nhiều nhân viên có thể phản ứng tiêu cực nếu cảm thấy điện thoại mang lại lợi ích trực tiếp cho công việc, nhất là trong bối cảnh con người ngày càng quen với việc luôn kết nối trực tuyến.