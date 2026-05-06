Stress nơi làm việc chạm đỉnh, vai trò của người quản lý bị soi xét

Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup (Tổ chức tư vấn và phân tích quản lý tại Mỹ), chỉ khoảng 20% người lao động trên thế giới thực sự gắn kết với công việc, giảm so với các năm trước và đánh dấu xu hướng đi xuống trong 2 năm liên tiếp. Phần lớn còn lại rơi vào trạng thái làm việc cầm chừng hoặc thiếu kết nối với tổ chức.

Cùng với đó, căng thẳng nơi làm việc tiếp tục duy trì ở mức cao. Khoảng 4 trên 10 người lao động cho biết họ trải qua stress trong ngày làm việc, phản ánh áp lực kéo dài từ biến động kinh tế, khối lượng công việc gia tăng và những thay đổi trong mô hình tổ chức.

Gắn kết suy giảm, năng suất bị bào mòn

Gallup ước tính tình trạng thiếu gắn kết của người lao động gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho kinh tế toàn cầu. Khi nhân sự không thực sự đầu tư vào công việc, hiệu suất không chỉ giảm mà còn kéo theo chi phí ẩn như nghỉ việc, tuyển dụng và đào tạo.

Báo cáo chỉ ra một thực trạng phổ biến: nhiều người lao động vẫn đi làm đầy đủ nhưng không còn động lực đóng góp vượt mức yêu cầu. Trạng thái này khiến tổ chức khó tạo ra tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt.

Sự khác biệt về mức độ gắn kết cũng thể hiện rõ giữa các nhóm lao động. Những người nhận được phản hồi thường xuyên, có cơ hội phát triển và được hỗ trợ từ cấp quản lý có xu hướng gắn bó hơn so với nhóm còn lại.

Quản lý trở thành “điểm nghẽn mới”

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo 2026 là sự suy giảm gắn kết ngay trong đội ngũ quản lý. Theo Gallup, nhóm quản lý - vốn đóng vai trò trung gian giữa lãnh đạo và nhân viên - đang chịu áp lực ngày càng lớn, dẫn đến mức độ gắn kết giảm mạnh.

Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Khi quản lý thiếu động lực hoặc quá tải, họ khó duy trì tương tác hiệu quả với nhân viên, từ đó làm suy giảm trải nghiệm làm việc của toàn bộ đội nhóm.

Gallup nhấn mạnh chất lượng quản lý vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ gắn kết của nhân viên. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chưa đầu tư tương xứng vào việc đào tạo và hỗ trợ quản lý, đặc biệt trong bối cảnh mô hình làm việc thay đổi nhanh chóng.

Làm việc linh hoạt không còn là “liều thuốc vạn năng”

Báo cáo cũng đề cập đến vai trò của các mô hình làm việc linh hoạt, như làm việc từ xa hoặc kết hợp. Dù mang lại một số lợi ích về cân bằng cuộc sống và sự hài lòng, mô hình này không tự động cải thiện mức độ gắn kết nếu thiếu quản lý hiệu quả.

Trong nhiều trường hợp, nhân viên làm việc từ xa có thể cảm thấy bị cô lập hoặc thiếu định hướng nếu không nhận được sự hỗ trợ thường xuyên từ cấp trên. Điều này càng làm nổi bật vai trò của quản lý trong việc duy trì kết nối và định hướng công việc.

Gallup cho rằng các tổ chức cần chuyển trọng tâm từ quản lý công việc sang quản lý con người, trong đó chú trọng xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ, tăng cường đối thoại và phát triển năng lực lãnh đạo ở cấp trung gian.

Những phát hiện từ báo cáo 2026 cho thấy căng thẳng nơi làm việc không còn là vấn đề cá nhân, mà đã trở thành thách thức mang tính hệ thống. Trong bối cảnh đó, việc củng cố vai trò của quản lý được xem là chìa khóa để cải thiện hiệu suất và giữ chân người lao động trong dài hạn.