Người lao động Việt tỏa sáng tại Samsung

Với đóng góp vượt trội vào tăng trưởng GDP, lực lượng lao động đang chứng minh Việt Nam không chỉ là "công xưởng" mà còn là trung tâm sáng tạo toàn cầu.

Mang lại giá trị khổng lồ cho doanh nghiệp

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Mai Hiển Linh - Trưởng phòng Bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty Samsung Electronics Việt Nam là một trong những cái tên để lại nhiều ấn tượng.

Trong 14 năm làm việc tại Samsung, anh Mai Hiển Linh đã có nhiều sáng kiến đóng góp lớn cho công ty (Ảnh: Samsung).

Trong quá trình 12 năm làm việc tại công ty, anh trăn trở tìm tòi từ thực tế làm việc của mình. Những năm gần đây, anh Mai Hiển Linh có nhiều sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty như: Sáng kiến “Tự động hóa đầu ra và ngoại quan sản phẩm công đoạn gắn keo và định vị camera selfie” mang lại hiệu quả tiết kiệm hơn 5 tỷ đồng/năm; sáng kiến "Phát triển máy kiểm tra ngoại quan vật liệu Hinge sử dụng trí tuệ nhân tạo AI" giúp giảm thời gian sản xuất tiêu chuẩn, tiết kiệm gần 668 triệu đồng.

Gần đây, sáng kiến phát triển máy kiểm tra ngoại quan dung môi hàn giữa chip và bản mạch cho sản phẩm Buds 3 giúp tiết kiệm 5,57 tỷ đồng/năm.

Hay sáng kiến phát triển máy kiểm tra chất lượng đồng đều về độ cao của 3 camera sau cho sản phẩm S25 giúp tiết kiệm 5,54 tỷ đồng/năm.

Đây không phải là những con số nhỏ trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi mỗi khoản tiết kiệm đều góp phần nâng cao lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn. Anh Linh đang đại diện cho hàng triệu lao động Việt - những người không chỉ làm việc mà còn sáng tạo, giúp các doanh nghiệp toàn cầu như Samsung duy trì vị thế hàng đầu trong thị trường điện thoại thông minh.

Bước chân vào vị trí lãnh đạo cấp cao

Không dừng lại ở những đóng góp về sáng kiến hay kỹ thuật, nhiều người lao động Việt còn đang chứng minh rằng, Việt Nam đang sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn 1 tháng trước, Samsung Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao, đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam, mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

Samsung đánh giá ông Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành. Ông Giang có nền tảng chuyên môn vượt trội, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc.

Với nền tảng chuyên môn vượt trội, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc, Phó tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn đóng góp cho Samsung (Ảnh: Samsung).

Thông tin này khi ấy khiến không ít người Việt Nam cảm thấy tự hào bởi đây là minh chứng cho tiềm năng và sự nỗ lực không ngừng của nguồn nhân lực Việt Nam.

Ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam - bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

"Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam”, ông Na Ki Hong nói.

Những thành tựu mà anh Linh và ông Giang gặt hái được không phải ngẫu nhiên mà là kết quả từ chiến lược dài hạn của Samsung trong việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân tài địa phương tại Việt Nam.

Nhờ hệ thống đào tạo nội bộ quy mô lớn, từ chương trình nâng cao kỹ năng kỹ thuật số đến đào tạo lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cho nhân viên mà còn góp phần xây dựng một thế hệ lao động chất lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu.

Những nỗ lực này đang định hình lại chuỗi giá trị toàn cầu: Từ một quốc gia nhập khẩu công nghệ, Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược, nơi lao động địa phương không chỉ thực thi mà còn đồng sáng tạo, giúp các tập đoàn như Samsung phát triển bền vững.

“Samsung sẽ tiếp tục tạo nhiều cơ hội cho nhân tài Việt Nam tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo cán bộ nhân viên, Samsung sẽ tiếp tục đầu tư và hỗ trợ một cách có hệ thống việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, những người sẽ dẫn dắt tương lai của Việt Nam”, ông Na Ki Hong - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định.