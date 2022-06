Người giúp việc có được hỗ trợ khi thất nghiệp vì Covid-19?

Theo quy định tại Long An, giúp việc nhà không thuộc diện hỗ trợ thất nghiệp vì Covid-19.

Bà Trương Thị Hương Lan (ngụ tại huyện Cần Giuộc, Long An) thắc mắc, bà bị thất nghiệp hơn một năm qua nhưng vẫn không nhận được trợ cấp, dù trước đó có tổ trưởng, tổ phó vào lấy thông tin. Bà Lan đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Về vấn đề này, Sở LĐ-TB&XH Long An thông tin như sau: Căn cứ Điều 2 Quyết định số 10321/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An thì hỗ trợ người lao động làm một trong các công việc thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Cụ thể là các ngành nghề: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe ba bánh máy chở thuê hàng hóa.

Làm thuê trong các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống (quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, của hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên đường phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động; quán cà phê, giải khát), lưu trú, du lịch; Người làm thuê trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); Bán lẻ vé số lưu động.

Qua xác minh, bà Trương Thị Hương Lan có công việc là phụ giúp việc gia đình với lương tháng là 6 triệu đồng. Căn cứ đối tượng hỗ trợ quy định tại Điều 2 Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, bà Lan không thuộc đối tượng hỗ trợ.