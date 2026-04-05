Người “đánh thức” thác nước hoang sơ giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, một chàng trai người Bru-Vân Kiều đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, "đánh thức" tiềm năng du lịch, mang lại sinh kế bền vững cho bà con dân tộc thiểu số. Đó là anh Hồ Văn Giỏi, 32 tuổi, trú tại thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập, Quảng Trị.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh bà con quanh năm gắn bó với nương rẫy, thu nhập bấp bênh, anh Giỏi luôn trăn trở tìm hướng đi mới để cải thiện đời sống. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi anh tham gia khóa học về du lịch cộng đồng do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam hỗ trợ.

Hồ Văn Giỏi (bên phải) được xem là "thủ lĩnh" du lịch cộng đồng của người dân thôn Trăng Tà Puồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi học được nhiều điều mới, kỹ năng làm du lịch, chế biến ẩm thực bản địa, quảng bá trên mạng xã hội, hướng dẫn cách bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch", anh Giỏi chia sẻ.

Từ những kiến thức thu nạp được, anh Giỏi nhận ra tiềm năng to lớn của thác Tà Puồng, một dòng thác hùng vĩ cao 20m, đổ xuống hồ nước trong xanh rộng 200m2, sâu 7m, nằm ngay gần nơi anh sinh sống. Đây chính là cơ hội để anh và bà con trong thôn phát triển du lịch, tạo sinh kế.

Năm 2021, với sự dẫn dắt của "thủ lĩnh" Hồ Văn Giỏi, 22 thành viên trong Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng đã đồng lòng góp vốn, góp công xây dựng điểm du lịch nơi đây.

Hành trình khởi nghiệp của dân làng không dễ dàng, con đường vào thác gập ghềnh, rừng cây um tùm. Anh Giỏi cùng bà con phát quang gần 1km lối mòn, dựng chòi, kết bè tre, mua sắm áo phao, thuyền, với niềm tin biến dòng thác hoang sơ thành điểm đến hấp dẫn.

Thác Tà Puồng thu hút du khách đến vui chơi, trải nghiệm (Ảnh: Nhật Anh).

"Đường vào thác gập ghềnh, hiểm trở, mất 2 tuần chúng tôi mới mở được lối đi nhỏ đến nơi. Để phục vụ khách tham quan, nghỉ ngơi, chúng tôi còn dựng 6 chòi, kết 2 bè tre và một cây cầu bắc qua suối. Công việc mất hơn 3 tháng mới hoàn thiện tất cả", anh Giỏi kể lại. Tháng 6/2021, điểm du lịch cộng đồng thác Tà Puồng chính thức đón những vị khách đầu tiên, mở ra một chương mới cho vùng đất này.

Năm 2022, anh Giỏi đề xuất thành lập Tổ quản lý du lịch cộng đồng Trăng Tà Puồng với 22 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể từ hướng dẫn khách, nấu ăn, giữ xe, đến bảo vệ rừng và vệ sinh môi trường.

"Thời gian đầu rất vất vả, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ có sinh kế bền vững, vừa quảng bá cảnh đẹp quê hương, bà con ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao", anh Giỏi nói.

Chị Hồ Thị Hèng (30 tuổi), là thành viên một hộ nghèo trong thôn, nay đã có thu nhập ổn định 5-6 triệu đồng/tháng vào mùa du lịch, không còn phụ thuộc vào nương rẫy. "Làm du lịch tôi được tiếp xúc với nhiều người, học hỏi được nhiều hơn, góp phần gìn giữ, quảng bá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thác Tà Puồng và văn hóa địa phương", chị Hèng tâm sự.

Sau thời gian đi vào hoạt động đến nay điểm du lịch thác Tà Puồng thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm. Mới đây, anh Giỏi và bà con đã phát quang lối đi, sửa chữa cầu tre, gia cố chòi nghỉ và bổ sung trang thiết bị để chuẩn bị cho mùa du lịch mới.

Anh Hồ Văn Giỏi (bên trái) và thành viên trong tổ du lịch cộng đồng chuẩn bị thức ăn phục vụ du khách (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập, đánh giá: "Anh Giỏi là người năng động, dám nghĩ, dám làm, giúp bà con thay đổi tư duy và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Nhờ sự nỗ lực của anh Giỏi và các thành viên, thác Tà Puồng trở thành điểm du lịch tiêu biểu, góp phần tạo sinh kế và giữ gìn bản sắc văn hóa Bru - Vân Kiều. Nếu tiếp tục được đầu tư, nơi đây sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Từ dòng thác vô danh giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra hướng đi mới, không chỉ "đánh thức" tiềm năng thiên nhiên mà còn thắp lên hy vọng về cuộc sống ổn định hơn cho hàng chục hộ dân vùng biên còn nhiều khó khăn.