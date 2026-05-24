Việc từng "hái ra tiền" nay thất thế, ông già bà lão làm thêm có tiền tươi

Sau khi hoàn tất công việc đồng áng, bà Trịnh Thị Phương (69 tuổi, trú tại thôn Châu Thôn 1, xã Yên Ninh) lại miệt mài bên nan tre, tạo ra những chiếc giỏ đều tăm tắp. Đây là công việc giúp bà có thêm thu nhập đáng kể, bên cạnh 3 sào ruộng đảm bảo lương thực quanh năm.

“Công việc đan giỏ cho công ty chủ yếu làm lúc nông nhàn, không quá vất vả, cũng giúp tôi kiếm được hơn 2 triệu đồng/tháng”, bà Phương chia sẻ.

Nghề mây tre đan mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà Phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Không riêng bà Phương, nhiều hộ dân tại Châu Thôn 1 cũng duy trì đa dạng sinh kế, kết hợp làm ruộng, trồng hoa màu, chăn nuôi với nghề mây tre đan để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Hữu Thiềng (81 tuổi), một trong những thợ gắn bó lâu năm với nghề cho biết trước đây, đan lát là công việc “hái ra tiền” của bà con trong thôn. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, giới trẻ phần lớn đã tìm kiếm những công việc phù hợp hơn, khiến những người còn gắn bó với nghề chủ yếu là người già và phụ nữ trung niên.

“Nghề đan lát không cần vốn lớn, công việc lại nhẹ nhàng nên người cao tuổi hay phụ nữ đều có thể làm được. Ngày nào không phải ra đồng, tôi lại tranh thủ ngồi đan thúng rồi mang ra chợ bán. Mỗi tháng cũng có thêm vài triệu đồng để chi tiêu. Còn tiền bán lúa, hoa màu hay chăn nuôi thì dành dụm”, ông Thiềng chia sẻ về nguồn thu nhập phụ giúp ông trang trải cuộc sống.

Sản phẩm giỏ tre được các công ty đặt hàng và thu mua (Ảnh: Hạnh Linh).

Để tạo ra một sản phẩm mây tre đan đẹp và bền, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Ông Thiềng giải thích: “Tre sau khi chọn về được chẻ thành từng thanh nhỏ, vót đều tay rồi phơi khô, tránh mối mọt. Khi đan, các nan phải được căn đều, siết tay vừa phải để sản phẩm chắc chắn, cân đối. Nhờ sự cẩn thận của người thợ nên các sản phẩm như giỏ, rổ, thúng,… của người dân trong thôn được nhiều nơi đặt mua”.

Bà Lê Thị Vân, Trưởng thôn Châu Thôn 1, cho biết mây tre đan là nghề truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ. Nghề này không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho khoảng 100 lao động trong thôn, với mức thu nhập bình quân 2-4 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, nhiều gia đình có điều kiện lo cho con cái ăn học đầy đủ.

Nghề mây tre đan đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ (Ảnh: Hạnh Linh).

Tuy nhiên, nghề mây tre đan hiện đối mặt nhiều thách thức. Bà Vân cho biết nhu cầu sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường tăng lên, mở ra thêm cơ hội phát triển cho nghề nhưng nguồn nguyên liệu tre, nứa ngày càng khan hiếm và giá tăng cao đang là khó khăn lớn đối với người làm nghề.

“Chúng tôi mong có thêm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời mở rộng được thị trường tiêu thụ để sản phẩm mây tre đan ở Châu Thôn 1 tới được nhiều nơi hơn", bà Vân kỳ vọng hướng duy trì và phát triển làng nghề.