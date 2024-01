Nghề lặt lá mai dịp tết, đứng rũ chân kiếm 170.000 đồng mỗi ngày

Những ngày này, thủ phủ mai vàng miền Trung ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) lại nhộn nhịp người lặt lá mai thuê cho hoa nở đúng tết Nguyên đán.

Người lặt lá mai đứng 8 tiếng mỗi ngày để được trả công 170.000 đồng (Ảnh: Doãn Công). (Ảnh: Doãn Công).

Theo những người trồng mai, thời tiết năm nay lạnh thất thường, dự báo sắp tới có đợt không khí lạnh kéo dài nên nhà vườn chủ động tuốt lá sớm hơn 10 ngày để kịp bán ra thị trường.

"Nếu thời tiết bình thường, đầu tháng Chạp âm lịch, nhà vườn tuốt lá để bán ra các tỉnh phía bắc, còn mai bán miền nam thì lặt lá chậm hơn nửa tháng", ông Nguyễn Sơn Kề (65 tuổi, chủ vườn mai ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An) chia sẻ.

Công việc lặt lá mai rất tỉ mỉ, khéo léo để tránh gãy cành, rụng nụ (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Kề, nghề lặt lá mai thuê thường chỉ kéo dài gần nửa tháng, chủ vườn trả công 170.000-180.000 đồng/người/ngày. Công làm cỏ, sang chậu, chăm sóc cao hơn, khoảng 300.000 đồng/ngày.

Với hơn khoảng 300 chậu mai bán dịp Tết này, gia đình ông Kề đang thuê 2 người lặt lá mai (Ảnh: Doãn Công).

Lặn lội mưa gió từ xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) đến thị xã An Nhơn lặt lá mai, bà Lê Thị Mỹ Lệ (65 tuổi) cho biết: "Công lặt lá mai năm nay giữ nguyên như năm ngoái, 170.000 đồng/ngày. Thời buổi này, tiền công như vậy chẳng đáng là bao. Lẽ ra ngày công phải tăng vì vật giá cái gì cũng tăng nhưng mai năm nay ế quá nên chủ vườn cũng khó khăn".

So với năm ngoái, năm nay người trồng mai thuê nhân công lặt lá sớm hơn 10 ngày (Ảnh: Doãn Công).

Theo bà Lệ, công việc lặt lá nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng đứng cả buổi dưới ruộng cũng mỏi rũ chân.

Đôi tay thoăn thoắt lặt từng lá mai, chị Lê Thị Kim Toàn (33 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An) chia sẻ: "Phải tỉ mỉ lặt từng lá mai một cách nhẹ nhàng để tránh gãy cành, rụng nụ hoa".

Bà Trình Thị Châu tỉ mỉ lặt từng lá mai (Ảnh: Doãn Công).

Thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) được mệnh danh là thủ phủ mai cảnh của miền Trung, có hàng ngàn hộ dân trồng mai trên diện tích khoảng 150ha, với trên 2 triệu chậu mai các loại, tập trung chủ yếu ở xã Nhơn An và Nhơn Phong. Vài năm gần đây, doanh thu từ mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân 100-130 tỷ đồng/năm. Riêng Tết Nguyên đán năm 2023, doanh thu đạt trên 170 tỷ đồng.