Ngân hàng tuyển dụng lao động còn nhiều hơn trước dịch Covid-19

Những tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp nhiều ngành nghề sản xuất phản ánh đang gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Thực tế có doanh nghiệp ở phía Nam phải cắt giảm đến hàng ngàn lao động mỗi đợt như công ty TNHH PouYuen Việt Nam ở TPHCM.

Theo thống kê của Navigos Group (công ty nghiên cứu thị trường lao động), nhu cầu tuyển dụng trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm 18% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19 và giảm 16% so với thời điểm bắt đầu phục hồi sau dịch (năm 2022). Có đến 10 nhóm ngành nghề sụt giảm mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân sự so với thời điểm bình ổn trước dịch Covid-19.

Nhưng cũng trong thời gian này, vẫn có nhiều nhóm ngành nhu cầu tuyển dụng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí là còn cao hơn so với thời điểm kinh tế ổn định trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Đứng đầu là ngành ngân hàng, hiện có dấu hiệu mở rộng hoạt động, quy mô nhân lực rất nhanh.

Trong 5 tháng đầu năm, hàng loạt ngân hàng như ngân hàng Nam Á, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng TMCP Phương Đông... công bố được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho mở thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch mới.

Ngành ngân hàng vẫn phát triển tốt, mở rộng nhanh trong những tháng đầu năm 2023 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo báo cáo phân tích tình hình tuyển dụng tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023 của Navigos Group, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính hiện tăng 10% so với thời điểm cùng kỳ đang bình ổn trước khi dịch Covid-19 xuất hiện (4 tháng đầu năm 2019).

Theo nghiên cứu này, sự tăng trưởng nói chung về nhu cầu tuyển dụng của lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính đến từ xu hướng toàn ngành về chuyển đổi số, phát triển ngân hàng bán lẻ, tăng thu nhập dịch vụ, đa dạng hệ sinh thái và bùng nổ xu hướng đầu tư trên các kênh điện tử.

Tuy nhiên, Navigos Group cũng cảnh báo ngành này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới khi thị trường kinh tế liên tục sụt giảm mạnh và hàng loạt thách thức khác như lãi suất tăng cao, thị trường bảo hiểm có tranh chấp, phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn chậm…

Ngoài ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính, Navigos Group cho biết vẫn còn nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng hoặc ổn định so với thời điểm chưa có dịch Covid-19 như lĩnh vực hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ…