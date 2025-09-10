9X bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ "nuôi" cá treo tường

Thỏa mãn đam mê

Đam mê bộ môn vẽ airbrush (phun sơn nghệ thuật) từ hơn 10 năm trước, anh Nguyễn Hoàng Hiệp (sinh năm 1994, ngụ tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu sự nghiệp với những sản phẩm do bản thân chế tác trên nón bảo hiểm, xe mô tô…

Anh Hoàng Hiệp bên cạnh đủ loại cá tự chế tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra và lớn lên ở xứ biển nên anh Hiệp rất yêu thích việc câu cá. Từ sở thích cá nhân, anh nảy ra ý tưởng vẽ trên những mồi lure (mồi để câu cá) để làm bộ sưu tập các loài cá của riêng mình. Dần dà, sản phẩm của anh được nhiều người trong cộng đồng có cùng đam mê biết đến.

“Khách hàng của tôi không chỉ yêu thích bộ môn này mà còn có xu hướng sưu tập mồi lure có mẫu mã khác nhau. Thậm chí, có người còn dành riêng một căn phòng trong nhà để trưng bày những loại cá sưu tầm được”, anh Hiệp nói.

Sản phẩm mồi lure do anh Hiệp thực hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận thấy nhu cầu không nhỏ của thị trường, anh quyết định bán những sản phẩm mồi lure do mình chế tác, với giá 50-100 USD/lure (tương đương khoảng 1,3-2,6 triệu đồng). Tiếng lành đồn xa, sản phẩm của anh ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước ủng hộ.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng làm mô hình cá từ tiêu bản cá thật, mô hình composite (vật liệu tổ hợp), vật liệu in 3D và gỗ.

Không chỉ am hiểu dáng hình, cấu trúc của từng loại cá, người thợ còn phải biết cách phối màu, chế tác sao cho mẫu vật gần giống như thật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Loại hình vẽ airbrush và làm tiêu bản, mô hình cá đã phổ biến ở nhiều nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ.

Không tìm được trường lớp đào tạo môn nghệ thuật này nên tôi phải mày mò kiếm tư liệu từ nước ngoài rồi tự nghiên cứu, tập luyện. Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ quy trình, vật liệu đến dụng cụ, máy móc”, anh Hiệp chia sẻ.

Đối với anh, khó khăn nhất là nguồn vật liệu bởi hầu hết phải nhập từ nước ngoài. Không những vậy, giá của dụng cụ và vật liệu lại đắt đỏ, thời gian “cập bến” mỗi đơn hàng cũng khá lâu trong khi đây là mặt hàng hóa chất, cũng không thể nhập số lượng nhiều. Riêng loại sơn đặc thù dành cho môn vẽ airbrush cũng ngốn vài chục triệu đồng mỗi lần nhập.

Công đoạn chế tác phức tạp

“Trong quá trình tự học và hoàn thiện tay nghề, không ít lần tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhiều sản phẩm dù tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí thực hiện, nhưng cuối cùng tôi cũng phải bỏ ngang, làm lại từ đầu vì không đạt yêu cầu.

Mỗi lúc nản, tôi lại tự nhủ, công việc nào cũng có khó khăn, bỏ cuộc giữa chừng chỉ để lại tiếc nuối. Cứ cố gắng kiên trì, sản phẩm của tôi hoàn thiện dần mỗi ngày”, anh Hiệp bộc bạch.

Anh Hiệp kiếm thu nhập ổn định nhờ công việc chế tác mô hình cá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Hiệp "gây nuôi" một mẫu cá hoàn thiện, người thợ mất 3-7 ngày công, tùy thuộc vào kích thước, độ khó về màu sắc. Ở bước đầu, người thợ cần tạo khuôn đúc từ mẫu thật hoặc phôi in 3D, quét composite để tạo các bộ phận của cá rồi lắp ghép lại với nhau.

Để mẫu cá được tự nhiên, trông như thật, anh sẽ mài dũa, tạo độ bám sơn, phủ lớp sơn lót rồi mới vẽ cá bằng súng sơn airbrush chuyên dụng. Cuối cùng, cần phủ lớp bóng bảo vệ để chú cá giữ được lâu, luôn mới, đẹp.

“Quy trình khó nhất là vẽ cá bằng nghệ thuật airbrush. Khâu này không chỉ đòi hỏi người thợ có tay nghề cao, phối màu chuẩn mà còn phải biết cách khiến con cá có hồn”, anh Hiệp chia sẻ.

Mỗi sản phẩm có giá thành dao động 3-10 triệu đồng, tùy thuộc kích thước và độ kỳ công của người thợ.

Hằng tháng, anh Hoàng Hiệp cung cấp ra thị trường 5-10 mô hình cá đủ loại. Khách hàng của anh đến từ nhiều tỉnh, thành cả nước, thậm chí ở Mỹ, Australia… chấp nhận chờ nhiều ngày, tốn nhiều chi phí vận chuyển để sưu tầm đủ loại cá do anh Hiệp chế tác.

Mô hình cá rồng do anh Hiệp thực hiện tại xưởng chế tác với đủ loại dụng cụ, vật liệu, máy móc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khách hàng của tôi là những người có sở thích câu cá, chuyên sưu tầm mọi thứ liên quan đến đam mê của mình, hoặc là chủ kinh doanh khu nghỉ dưỡng, nhà hàng… muốn trang trí cơ sở với phong cách gần gũi tự nhiên, ấn tượng”, anh nói.

Chàng trai 9X trải lòng về niềm vui, hạnh phúc nhận được khi đã kiên trì theo đuổi và biến đam mê thành công việc gắn bó mỗi ngày.