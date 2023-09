Lương 100 triệu đồng, IT cao giá khi thị trường thiếu 200.000 nhân sự/năm

"Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023" do TopDev vừa công bố cho thấy, dù lương, tiền thưởng trong ngành công nghệ thông tin (IT) tiếp tục tăng lên vẫn chưa hút đủ nhân lực. Thị trường hiện vẫn thiếu hụt 150.000-200.000 lập trình viên, kỹ sư hằng năm.

Hiện nay, số lượng lập trình viên hiện tại của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 530.000 người. Về xu hướng, số sinh viên công nghệ thông tin nhập học mỗi năm vào khoảng 50.000-57.000 người.

Trong số hơn 57.000 kỹ sư công nghệ bước vào thị trường lao động mỗi năm, chỉ khoảng 30% nhân sự đáp ứng được những kỹ năng và chuyên môn, yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp đặt ra.

70% còn lại cần được bố trí đào tạo thêm tại doanh nghiệp trong 3-6 tháng để làm quen với công việc và môi trường làm việc.

Theo đánh giá, lao động Việt Nam có khả năng tiếp thu nhanh về lý thuyết nhưng còn hạn chế về kỹ năng thực hành về ứng dụng công nghệ cao.

Mức lương của lập trình viên (Ảnh: Chụp màn hình).

Do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, chi phí nhân công sẽ được tối ưu hóa trước hết để đảm bảo ổn định tài chính cho doanh nghiệp. Do vậy, mức lương IT năm 2023 không có nhiều thay đổi so với trước đây.

Tuy nhiên, so với những ngành khác, các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin đều có thu nhập cao hơn.

Theo số liệu, hầu hết các nhân sự công nghệ thông tin đều bắt đầu sự nghiệp với mức lương không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng sau 2 năm đầu, mô hình lương sẽ đi theo hướng khác, liên quan đến công nghệ và có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ thị trường việc làm, tình hình kinh tế và các yêu cầu kinh doanh mới nổi.

Nhìn chung, hầu hết các nhóm công nghệ cơ bản như Java, Python, .Net... được trả lương cao liên tục qua nhiều năm.

Các kỹ năng công nghệ cao mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây... đang được đầu tư nhiều hơn, nhận mức lương cao hơn do tác động to lớn của các ứng dụng trong thế giới thực hiện nay và quy trình phát triển phần mềm hiện đại.

Cụ thể, vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực IT phần mềm có lương 3-5 triệu đồng/tháng. Với thâm niên 1-3 năm, nhân sự ngành IT phần mềm được trả 15-30 triệu đồng/tháng, còn trên 5 năm kinh nghiệm là 30-50 triệu đồng/tháng.

Ở vị trí quản lý, lương của vị trí giám đốc công nghệ tại doanh nghiệp cũng được trả rất cao, dao động trong khoảng 60-142 triệu đồng/tháng.

Cũng theo thống kê, hơn 70% người mới vào nghề có lương 14-24 triệu đồng/tháng. Gần 50% nhân sự trung cấp có mức lương dao động 27-36 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lương nhân sự cấp cao chủ yếu khoảng 30-50 triệu đồng/tháng và chỉ khoảng 10% có thể nhận lương từ 50 triệu đồng trở lên.