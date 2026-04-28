“Làn xanh” cấp phép lao động siêu tốc cho các dự án lớn ở Hà Nội

Theo Quyết định của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, 6 quy trình nội bộ và quy trình điện tử liên quan đến cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được phê duyệt và áp dụng theo cơ chế "làn xanh".

Rút ngắn thời gian xử lý còn 2 ngày

Danh mục thủ tục được phân luồng "làn xanh" bao gồm các quy trình như cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Với các thủ tục này, thời gian giải quyết được quy định tối đa 2 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan chức năng cũng phải trả lời trong cùng thời hạn.

Quy trình xử lý hồ sơ được thiết kế theo hướng rút gọn, gồm các bước tiếp nhận, phân công, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Hồ sơ được kiểm tra, số hóa và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ giải quyết theo quy định.

Ngoài hình thức nộp trực tiếp tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả được trả trực tiếp hoặc qua hệ thống điện tử tùy theo lựa chọn của người nộp hồ sơ.

Hà Nội mở "làn xanh" cho chuyên gia nước ngoài vào thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố (Ảnh: Ngọc Tân).

Ưu tiên cho chuyên gia, dự án trọng điểm

Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với các hồ sơ liên quan đến cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại Hà Nội, khi thuộc các nhóm doanh nghiệp, dự án cụ thể.

Trong đó, ưu tiên các chuyên gia của doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án trọng điểm của thành phố như cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục; các dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và hệ thống đường dẫn; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường quanh Hồ Tây; chỉnh trang, bổ cập nước sông Tô Lịch; phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).

Bên cạnh đó, cơ chế này cũng áp dụng với chuyên gia của các doanh nghiệp có dự án xây dựng, đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngay khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập hoặc hoạt động và được đóng dấu “làn xanh”.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được phân cấp, ủy quyền cho UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố thực hiện đối với một số nội dung liên quan đến lao động nước ngoài. Thời hạn ủy quyền kéo dài đến hết năm 2028.

Theo quy định, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thiết lập và vận hành quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện thống nhất, đúng thời hạn.

Việc triển khai cơ chế “làn xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm được thực hiện trên cơ sở các quy định về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ.