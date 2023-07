Kiếm tiền triệu mỗi ngày chỉ với chiếc iPhone "đời đầu"

Kiếm tiền nhẹ nhàng bằng chiếc điện thoại

"Cách đây 3 năm, khi còn là học sinh THPT, em đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời mình nhờ chiếc iPhone 6", Trần Thị Trà My (20 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình) kể.

Bên cạnh việc học đại học, Trà My dành thời gian cho việc làm thêm là làm photophone (chụp ảnh bằng điện thoại).

Trà My bén duyên công việc chụp ảnh bằng điện thoại từ khi còn học THPT.

Từ khi có điện thoại di động, mọi hình ảnh của cô gái gen Z đăng trên mạng xã hội đều được lựa chọn kỹ lưỡng, chỉnh sửa nắn nót sao cho bức hình chỉn chu nhất. Niềm đam mê với việc chụp ảnh cứ thế nhân lên từ thời phổ thông, đến nay vẫn được Trà My theo đuổi.

Những năm đầu tiên tiếp xúc với công việc, bản thân cô gái còn chưa biết đến khái niệm photophone. Trà My chỉ đơn thuần nhận chụp ảnh, tư vấn phối đồ, trang phục và trang điểm cho bạn bè của mình.

Hình ảnh trả khách hàng sau khi được Trà My chỉnh sửa.

Cô gái cho biết, cuối năm 2021 khi rời quê tới Hà Nội học đại học, cô mới chính thức bước vào con đường chụp ảnh chuyên nghiệp hơn. Dù chưa trải qua bất kì một khóa đào tạo chính thức về nhiếp ảnh, song Trà My không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi từ những đàn anh, đàn chị đi trước. Tới đây, bạn trẻ này cũng có dự định riêng để nâng cao tay nghề về lĩnh vực này.

Nếu như bạn bè chọn đi thêm tại quán cà phê, lương chỉ 22.000-25.000 đồng/giờ thì làm photophone như Trà My, thu nhập khoảng 100.000 đồng/giờ, 170.000-300.000 đồng/buổi. Sau một thời gian làm nghề, cô đã sở hữu một "tệp" khách hàng quen thuộc.

Chỉ là làm thêm nhưng công việc này có thể nhẹ nhàng mang lại thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Vậy là vừa học đại học vừa làm, chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, Trà My đã không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Nhìn ngoài có thể nghĩ đây là công việc "ăn trắng mặc trơn", được đi đó đây, làm công việc yêu thích, song nghề photophone cũng lắm chuyện dở khóc, dở cười.

"Có những hôm chụp ảnh ngoài trời quá lâu, điện thoại cảnh báo nên em và mẫu tạm thời dừng chụp", Trà My chia sẻ.

Trở thành photophone, Trà My có thể theo đuổi đam mê chụp ảnh.

Đến nay Trà My vẫn không thể quên có lần phải lặn lội từ quận Thanh Xuân sang Gia Lâm đến hai lần để chụp bù cho khách. Do mẫu của cửa hàng quần áo không cho người chụp chỉnh dáng nên chủ shop không ưng, buộc Trà My phải sắp xếp thêm một buổi nữa đi chụp.

Hay có lần "mất não", Trà My lỡ tay xóa ảnh trước khi gửi cho khách hàng, cô nhiếp ảnh gia chỉ còn biết khóc Những trở ngại cũng giúp bạn trẻ này thêm trải nghiệm và củng cố đam mê với nhiếp ảnh để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Không gò bó thời gian

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều hành du lịch, song Nguyễn Thu Hương (23 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) lại bén duyên với công việc chụp ảnh. Có ngoại hình ưa nhìn, Hương đã làm mẫu ảnh từ khi còn là sinh viên.

Cô gái chia sẻ: "Năm 2021, em có đăng lên hội nhóm làm mẫu ảnh bằng những hình ảnh từng chụp, không ngờ nhiều người đặt hàng làm photophone chứ không phải mẫu ảnh".

Hậu trường chụp ảnh quảng bá sản phẩm.

Ban đầu chỉ tham gia cùng đoàn, hỗ trợ chụp ảnh mẫu, sản phẩm quần áo, nhưng những bức hình được chụp bằng điện thoại di động của Thu Hương rất bắt mắt, cuốn hút. Được mọi người đánh giá cao, Thu Hương đã chuyển hướng làm photophone freelancer (người chụp ảnh tự do bằng điện thoại).

Nhớ lại lần chụp ảnh "ra tiền" đầu tiên nhận được, Thu Hương cho biết đó là chụp vào tháng 10/2022 quảng bá sản phẩm quần áo cho một cửa hàng thời trang. Không gian chụp ở trong một quán cà phê tại Hà Nội, 3 tiếng ròng rã chụp ảnh bằng điện thoại, Thu Hương nhận thù lao gần 1 triệu đồng.

Ban đầu sử dụng iPhone 11, sau 3 tháng vào nghề, cô gái đã tích cóp đủ tiền để nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max. Đến nay, lượng khách hàng khá ổn định. Giá chụp theo giờ dao động từ 200.000-250.000 đồng. Ước tính mỗi tháng, Thu Hương cũng có thu nhập từ 8-10 triệu đồng.

Sở dĩ gắn bó với công việc này, Thu Hương cho biết: "Công việc tự do về thời gian, không bị gò bó. Mỗi khách hàng lại cho mình một địa điểm chụp ảnh khác nhau, như vậy mình có thể biết thêm nhiều điểm đến mới. Đặc biệt, em có thể thực hiện sở thích chụp ảnh của mình".

Phân khúc đối tượng khách hàng của photophone là doanh nghiệp, cửa hàng nhỏ, tiết giảm chi phí quảng bá sản phẩm. Thu Hương đã nhiều lần giải thích cho khách hàng đặc thù của việc chụp bằng điện thoại, nhưng họ lại yêu cầu chụp ảnh, bắt khoảnh khắc nhanh như máy chuyên nghiệp.

Theo đánh giá của Thu Hương, công việc này sẽ phát triển trong tương lai. Song muốn ổn định, bạn trẻ này hướng dần đến làm việc cho một đơn vị, chứ không nhận khách tự do như hiện nay.