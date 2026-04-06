Khoảnh khắc nữ dược sĩ cứu người phụ nữ đổ quỵ trước quầy thuốc

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại hành động nhanh trí, đầy trách nhiệm của nữ dược sĩ khi kịp thời sơ cứu, giúp một phụ nữ trung niên thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Cùng với những lời khen ngợi, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục về chuyên môn vững vàng của nữ dược sĩ, đồng thời cho biết họ học được thêm kỹ năng xử lý tình huống, sơ cứu ban đầu từ trường hợp này.

Dược sĩ K.L. kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và sơ cứu nữ khách ngay tại tiệm thuốc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của chị K.L., chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vài ngày trước, vào thời điểm khi chị đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thuốc. Khi đó, một nữ khách hàng bất ngờ kéo ô cửa kính trước quầy gọi mua thuốc với biểu hiện mệt mỏi. Vị khách kêu chóng mặt, choáng váng và khó thở, đề nghị được bán thuốc phù hợp với tình trạng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị L. không vội lấy thuốc mà giữ vị khách lại đo huyết áp để kiểm tra. Chỉ sau vài giây, tình trạng của người phụ nữ chuyển biến xấu rõ rệt, chân quỵ xuống kiểu dấu hiệu tiền ngất. Ngay lập tức, nữ dược sĩ giữ, đỡ và đưa bệnh nhân vào bên trong để sơ cứu.

Bệnh nhân được đặt nằm trên sàn, đảm bảo an toàn trong khi chị L. thực hiện các bước hồi sức.

Nhắc lại sự việc, nữ dược sĩ kể, từ kinh nghiệm thực tế, chị nhận định người phụ nữ có khả năng bị tụt đường huyết, liên quan đến việc nhịn đói kéo dài. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử hở van tim nhẹ, dẫn đến tình trạng khó thở, cảm giác tim bị chèn ép.

Việc ăn uống không đúng thời điểm, nhịn đói, kết hợp với các yếu tố khác như cạo gió và nhiễm lạnh có thể khiến cơ thể suy nhược, làm tăng nguy cơ rơi vào trạng thái ngất xỉu.

Theo nữ dược sĩ, trong xử lý sự cố tụt đường huyết có “quy tắc 15”, tức là cần can thiệp sớm và theo dõi trong khoảng 15 phút. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng người bệnh có thể tiến triển nặng, gây ra các biến chứng nguy hiểm như tổn thương não, ảnh hưởng tim mạch, co giật, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chị L. cho biết bản thân đã nhiều lần gặp các trường hợp tương tự nên có thể nhanh chóng đánh giá tình trạng và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, chị cũng từng hỗ trợ một bệnh nhân nhịn đói dẫn đến ngất kèm co giật. Người này cũng may mắn qua cơn nguy hiểm sau khi được sơ cứu.

Chia sẻ về hành động của mình, chị L. nói đơn giản "đó là trách nhiệm nghề nghiệp", "thấy người gặp nạn thì giúp".

“Tôi cũng đã quen với những tình huống như vậy. Giúp được người khác là việc khiến bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc”, chị L. bày tỏ.

Theo chị, việc gắn bó với nghề là cơ duyên và chuyện giúp người không cần đến sự chú ý hay ghi nhận.