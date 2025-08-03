Khánh Hòa: Chú trọng hỗ trợ vùng khó khăn, hộ nghèo phát triển sản xuất

Đến xã Suối Dầu, ven những con đường được bê tông hóa, những căn nhà của đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng khá kiên cố. Đời sống của người dân dần được nâng cao, nhiều gia đình thoát nghèo nhờ các chương trình hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức xã hội.

Bà Mang Thị Thảo, ở thôn Phú Bình 2, chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã nhưng nhờ được hưởng nhiều chính sách của nhà nước cùng với việc nuôi bò do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ nên gia đình đã thoát nghèo và từng bước vươn lên để cuộc sống đủ đầy hơn.

Khi được hỗ trợ bò giống, vợ chồng tôi rất mừng và quyết tâm chăm sóc tốt, xem đây là cơ hội thoát nghèo. Bò đẻ lứa đầu, bê con được giao cho hộ khác nuôi, vợ chồng tôi tiếp tục chăm sóc tốt nên bò mẹ đã đẻ thêm nhiều lứa nữa. Đây là điều kiện để gia đình phát triển kinh tế bền vững từ mô hình nuôi bò sinh sản”.

Lập gia đình đã hơn 10 năm nhưng vợ chồng chị Ca Thị Thoa, sinh sống tại Tổ 1, xã Nam Khánh Vĩnh vẫn ở trong căn nhà dột nát, chắp vá bằng những tấm ván cũ. Không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng chị đi làm thuê khắp nơi. Ước mơ về một căn nhà vững chãi để ổn định cuộc sống, nuôi 2 con ăn học luôn thường trực trong suy nghĩ của chị.

Năm 2023, gia đình chị được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cùng nguồn đối ứng để xây nhà. Có nhà ở ổn định, gia đình chị lại có 6ha đất trồng keo, mang lại thu nhập.

Chị Thoa chia sẻ: “Được nhà nước hỗ trợ, 2 con tôi hiện nay đi học cấp 1 đều được miễn học phí, ăn trưa đầy đủ tại trường. Vợ chồng tập trung làm kinh tế, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, đủ đầy hơn”.

Xã Đông Khánh Sơn hiện có diện tích đất trồng sầu riêng khoảng 340ha. Cây sầu riêng đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chuyến công tác ở cơ sở, ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững cho cây sầu riêng, khả năng mở rộng diện tích trồng sầu riêng để giúp người dân thoát nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh đề nghị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 cần thảo luận về khả năng mở rộng diện tích trồng sầu riêng và giải pháp hỗ trợ người dân phát triển các vườn sầu riêng.

Trước thềm Đại hội Đại biểu xã Đông Khánh Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Khánh Sơn cho biết, hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã có bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đã phát huy được thế mạnh của địa phương và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đã giúp cho diện mạo nông thôn miền núi trên địa bàn có nhiều đổi mới.

Xã Đông Khánh Sơn phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn hằng năm tăng 12-13%. Phấn đấu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ thất nghiệp hằng năm dưới 3%.

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư Đảng ủy Đinh Văn Dũng cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về: Giảm nghèo; phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với công tác giảm nghèo, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã là 45,1%; địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, xã Đông Khánh Sơn sẽ tập trung triển khai đồng bộ mô hình sinh kế cộng đồng để người nghèo được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi tạo thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Cùng với các giải pháp đó, xã cũng sẽ tổ chức đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu lao động địa phương, giới thiệu giải quyết việc làm để người nghèo có thu nhập; đổi mới phương thức truyền thông để thay đổi căn bản ý thức của người dân trong lao động, sinh hoạt, nâng cao ý thức tự lực của người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

