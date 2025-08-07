Hưng Yên: Chung sức giúp người dân thoát nghèo

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp gắn với thực tiễn của địa phương để giúp người dân phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, tỉnh quan tâm triển khai, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung (hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục...).

Đặc biệt, để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sinh kế đạt hiệu quả cao, trong đó có phát triển các hợp tác xã (HTX).

Nông dân thu hoạch rau tại HTX Rau an toàn Chiến Thắng (Ảnh: Đức Thọ).

Anh Phạm Văn Khôi, Giám đốc HTX Rau an toàn Chiến Thắng, xã Tiên Lữ là một trong những người tiên phong quyết tâm khai thác nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế và giúp người dân thoát nghèo.

"Trước đây tôi làm việc ở Hà Nội. Nhiều lần về quê, thấy vẫn còn hộ nghèo, bà con lại loay hoay làm ăn nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi giúp phát triển kinh tế. Tôi đã nung nấu ý định về quê, đầu tư phát triển nông sản xuất nông nghiệp, khởi nguồn từ tài nguyên sẵn có của địa phương để giúp vừa có kinh tế gia đình, vừa giúp được nhiều người", anh Phạm Văn Khôi chia sẻ.

Nghĩ là làm, tháng 3/2018, anh Khôi đứng ra thành lập HTX rau an toàn Chiến Thắng, thu hút 7 thành viên tham gia. Ban đầu, HTX có quy mô 5ha (trong đó có 1.000m2 nhà kính, 12.000m2 nhà lưới) và 4ha đất sản xuất với tổng kinh phí đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Mô hình trồng rau của HTX đã và đang hoạt động hiệu quả theo hướng liên kết, hỗ trợ người dân địa phương trong quá trình sản xuất. Cũng từ đây, nhiều hộ thoát nghèo nhờ đi đúng hướng, vươn lên làm giàu. HTX đang thực hiện liên kết hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các loại rau, củ, quả cho 25 hộ nông dân trong xã với tổng diện tích trên 20ha.

Để điều hành và quản lý quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên tất cả diện tích sản xuất cho HTX, ngay khi hướng tới mục tiêu cùng phát triển, các thành viên của HTX và các hộ nông dân tham gia liên kết đều đã trải qua lớp tập huấn, hướng dẫn về quy trình sản xuất rau an toàn từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc, thu hoạch… HTX luôn kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học bảo đảm theo nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp.

Gia đình chị Đào Thị Lan là một trong những hộ dân liên kết sản xuất với HTX Rau an toàn Chiến Thắng. Chị Lan cho biết, khi chưa tham gia liên kết sản xuất với HTX, gia đình sản xuất và tiêu thu rau theo hình thức tự do. Trồng được loại rau nào, chị lại mang ra chợ hoặc xuất bán cho thương lái nên giá bán không được ổn định, thu nhập cũng bấp bênh.

“Tham gia liên kết với HTX, gia đình tôi được tiếp cận với phương pháp sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, được HTX thu mua rau, củ, quả với giá bán ổn định. Vì thế, tôi mở rộng diện tích, phát triển sản xuất, thu nhập hiện nay cao hơn 1 - 1,5 triệu đồng/sào/vụ so với trước, không còn bị thương lái ép giá”, chị Lan cho hay.

Tương tự, HTX Nông nghiệp Xanh Phố Hiến, xã Hồng Nam cũng đã khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa nông dân và thị trường. Với quy mô diện tích 20ha trồng nhãn, trong đó cùi cổ và Hương Chi là hai giống nhãn chủ lực.

Không chỉ dừng lại ở những buổi thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm, định hướng phát triển giống nhãn đặc sản để chuyên canh, cùng kỹ thuật chăm sóc nhãn cho 31 thành viên, HTX còn hỗ trợ người dân tiêu thụ nhãn. Năm 2024, HTX đã thành công trong việc quảng bá và tiêu thụ nhãn quả tươi cùi cổ với giá bán tại vườn từ 110.000 đến 120.000 đồng/kg. Ước sản lượng nhãn cùi cổ đạt khoảng 35-40 tấn quả. HTX Nông nghiệp Xanh Phố Hiến cũng đã kết nối tiêu thụ thành công 30 tấn nhãn cùi cổ thông qua hợp đồng bao tiêu.

Để đạt được kết quả này, HTX tập trung hướng dẫn thành viên canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đồng thời đầu tư bao bì đồng bộ nhằm nâng cao giá trị nhãn tươi. HTX đã tạo việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, giúp nhiều lao động thoát nghèo.

Hiện nay, HTX tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động với mức lương trung bình 7-8 triệu đồng/tháng và 10-20 lao động thời vụ vào mùa cao điểm. Việc có doanh thu cao và tạo công ăn việc làm cho người lao động là đóng góp quan trọng của HTX vào công tác xóa đói giảm nghèo.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác giảm nghèo ở tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Đức Thọ