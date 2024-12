Hơn 20.000 lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 17/12, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội, đánh giá những thành tựu và thách thức trong năm 2024.

Theo báo cáo từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An, năm qua, tỉnh này đã giải quyết việc làm cho hơn 48.500 người, vượt 103% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã vượt chỉ tiêu với khoảng 20.500 người, đạt hơn 124% kế hoạch.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Nga).

Tỉnh Nghệ An đã chú trọng kết nối với doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo và đào tạo lại, gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo.

Trong năm, hệ thống trường nghề đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 67.050 lượt người, đạt 103% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 70,1%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 29,8%. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 81,9%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đơn vị chức năng đã tiếp nhận 20.600 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết cho 19.850 người đủ điều kiện. Toàn tỉnh Nghệ An đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 64.880 đối tượng với số tiền trên 153 tỷ đồng/tháng. Ngành LĐ-TB&XH cũng đã tiếp nhận và tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho 9.750 trường hợp.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành khảo sát thông tin đối với 37.905 liệt sỹ, trong đó 15.953 liệt sỹ đã xác định được thông tin, 21.952 liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Công tác giải quyết việc làm của tỉnh Nghệ An đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong năm qua, từ nguồn vận động hỗ trợ, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xây dựng 3.347 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Nhiều địa phương đã về đích trước thời hạn trong cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Về công tác giảm nghèo, dự kiến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Nghệ An còn khoảng 4,12%, giảm 1,07% so với đầu năm; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,52%, giảm 0,21% so với đầu năm. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội cũng đạt được những kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và khó khăn trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội, đồng thời kiến nghị một số giải pháp thực tiễn.

Trên cơ sở đó, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An đã đề ra 9 mục tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2025.