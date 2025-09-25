Hàng trăm nhân sự đã tinh giản của Chính phủ Mỹ được mời đi làm trở lại

Truyền thông Mỹ vừa đưa tin Cơ quan Dịch vụ công Quốc gia Mỹ (GSA) đã yêu cầu hàng trăm nhân sự nhanh chóng quay trở lại làm việc trong tuần này.

Các nhân sự này được yêu cầu khẩn trương đưa ra quyết định về việc đồng ý hay từ chối lời yêu cầu đi làm trở lại do Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ đưa ra.

Sau chiến dịch cắt giảm nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy hành chính do Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) tiến hành, tính đến thời điểm này, Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ nhận thấy chi phí vận hành công việc đang tăng lên, quy trình công việc không diễn ra trôi chảy do bị thiếu nhân lực.

Chiến dịch tinh giản bộ máy hành chính của Chính phủ Mỹ thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế (Ảnh minh họa: Freepik).

Hồi tháng 3 năm nay, hàng ngàn nhân sự của Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ đã rời nhiệm sở trong chiến dịch tinh gọn bộ máy hành chính. Họ được khuyến khích chủ động xin nghỉ việc để về hưu sớm. Không ít người trong số này dù không còn làm việc nhưng vẫn tiếp tục được nhận lương theo chính sách đền bù cho người lao động.

Hiện tại, Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn: "Ban lãnh đạo của Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ đang đánh giá lại các động thái áp dụng đối với nhân sự của cơ quan. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh để phục vụ lợi ích chung, lợi ích của các bên đối tác, đặc biệt là lợi ích của người nộp thuế tại Mỹ".

Cơ quan Dịch vụ công Quốc gia Mỹ được thành lập từ thập niên 1940, chuyên quản lý các tòa nhà phục vụ chính quyền liên bang.

Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ từng đưa Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ vào "tầm ngắm" của chiến dịch tinh giản bộ máy hành chính, vì cơ quan này có tới hơn 12.000 nhân sự. Mục tiêu từng được đặt ra là cắt giảm khoảng 7.500 nhân sự, rao bán hàng trăm tòa nhà để tiết kiệm hàng tỷ USD ngân sách.

Dù vậy, tính đến thời điểm này, Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ không chỉ mời hàng trăm nhân sự đã được cho nghỉ việc quay trở lại làm việc, mà còn dừng kế hoạch rao bán hàng trăm tòa nhà công sở.

Tháng trước, một số cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ như Bộ Lao động, Sở Thuế vụ, Cục Quản lý Công viên quốc gia Mỹ... cũng đã yêu cầu một lượng nhân sự từng thuộc vào diện tinh giản quay trở lại nhiệm sở làm việc.

Mới đây, đại diện Văn phòng Trách nhiệm giải trình của Chính phủ Mỹ (GAO), một đơn vị giám sát độc lập của Quốc hội Mỹ, cho biết họ đang theo sát các động thái của Cơ quan Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Trách nhiệm giải trình sẽ sớm đưa ra một bản báo cáo tổng hợp về những vấn đề nóng đang diễn ra tại Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Mỹ.