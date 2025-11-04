Hãng hàng không bị chỉ trích vì tuyển tiếp viên “đã kết hôn, sinh con”

Mới đây, hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines (Trung Quốc) đăng tin tuyển dụng tiếp viên hàng không, kèm theo tiêu chí là phụ nữ 25-40 tuổi, đặc biệt ưu tiên những người đã kết hôn hoặc có con.

Ứng viên còn phải có tối thiểu bằng cử nhân, cao 1,62-1,74m, có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Hãng hàng không kỳ vọng sẽ tuyển được 30-60 tiếp viên hàng không.

Hãng hàng không tuyển dụng "bà dì hàng không" gây tranh cãi (Ảnh: Douyin).

Họ cho rằng những người này sẽ có kinh nghiệm sống và sự đồng cảm sâu sắc với hành khách, đồng thời có khả năng chăm sóc trẻ em và hành khách lớn tuổi trên máy bay.

Ở Trung Quốc, độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là 50 tuổi. Đại diện hãng chia sẻ rằng động thái này là một phần nỗ lực nhằm phát triển lực lượng lao động, hỗ trợ thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ là hãng hàng không này gọi những ứng cử viên đã lập gia đình là “bà dì trên không”. Động thái này đã trở thành tiêu đề bàn luận trên mạng xã hội, thu hút đến 70 triệu lượt xem.

Cư dân mạng cho rằng việc gọi “bà dì trên không” là thiếu tôn trọng phụ nữ, khiến cho những tiếp viên hàng không này bị gắn mác là “những bà nội trợ truyền thống chỉ quanh quẩn chăm sóc chồng con”.

Trước sự chỉ trích của dư luận, đại diện hãng hàng không phân trần rằng họ không cố ý gây sự khó chịu.

“Nhiệm vụ, mức lương và con đường sự nghiệp của họ cũng giống như bất kỳ tiếp viên hàng không nào khác", một đại diện công ty cho biết.

Hãng hàng không này cho hay thuật ngữ "bà dì hàng không" có nguồn gốc từ những năm 1990, khi ngành hàng không dân dụng Trung Quốc lần đầu tiên bắt đầu tuyển dụng những nữ công nhân dệt may bị sa thải làm tiếp viên hàng không. Thuật ngữ này vẫn được sử dụng cho đến nay.

Đây không phải là lần đầu tiên hãng hàng không Spring Airlines mở cửa đón phụ nữ đã kết hôn và các bà mẹ vào làm việc. Hiện hãng hàng không này có 88 người lao động là “bà dì hàng không”, trong đó 74% đã chuyển sang các vị trí quản lý.

Spring Airlines cũng cung cấp mức phí đào tạo giảm giá cho những ứng viên lớn tuổi.

Một nữ tiếp viên hàng không chia sẻ: "Thực ra chúng tôi có lợi thế hơn những người mới ra trường. Chúng tôi từng đi làm, có kinh nghiệm nuôi dạy con cái và chăm sóc người già. Chúng tôi cũng mặc định đảm nhận vai trò chị cả trong nhóm”.