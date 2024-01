Giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu, lao động đi nước ngoài chiếm hơn một nửa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở địa phương này là hơn 1,6 triệu người, chiếm trên 46,5% dân số toàn tỉnh (hơn 3,44 triệu người). Hơn 1,51 triệu lao động đang có việc làm, chiếm trên 94,5% người trong độ tuổi lao động.

Là địa phương đông dân thứ 4 toàn quốc, trong thời kỳ "dân số vàng", hàng năm tỉnh Nghệ An được bổ sung hơn 30.000 lao động. Đây là lợi thế về nguồn lao động dồi dào nhưng cũng là thách thức trong giải quyết việc làm cho người lao động của tỉnh này.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An có hơn 45.500 lao động được giải quyết việc làm (Ảnh minh họa: N. Thục).

Theo đánh giá của ngành chức năng, trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Bên cạnh đó, hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được địa phương này tăng cường, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh - sinh viên.

Ngành lao động phối hợp các địa phương tổ chức nhiều ngày hội việc làm, học nghề với sự tham gia của hơn 3.100 lao động, 51 đơn vị, doanh nghiệp, trường nghề.

Trong năm qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An tổ chức 68 phiên giao dịch việc làm lưu động, 38 phiên giao dịch việc làm online. Thông qua các phiên giao dịch việc làm, 64.600 vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh đã được giới thiệu, kết nối đến người lao động.

Ngành chức năng cũng thường xuyên nắm tình hình lao động, kịp thời giải quyết chế độ chính sách trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới.

Thống kê cho thấy, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An ước tính giải quyết việc làm cho trên 45.500 người, bằng 101,1% so với năm 2022. Trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 24.000 người, chiếm hơn 53% lao động được giải quyết việc làm của tỉnh và bằng 98% so với năm 2022.

Các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động huyện Thanh Chương trong ngày hội việc làm (Ảnh: Lan Anh).

Công tác đưa lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc (ESP - E9) đạt kết quả tích cực. Tính đến hết năm, các đơn vị liên quan đã tiếp nhận 3.777 lao động đăng ký dự thi các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, tăng 1.315 lao động so với năm trước.

Về chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp năm 2023 có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng 86,67%; ngành chế biến, chế tạo 109,73%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 97,35%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 15,5%.

Chỉ số sử dụng lao động thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,13%, trong khi đó, ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,39%.