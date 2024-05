The Classia: Một thoáng châu Âu tại khu Đông thành phố

Không chỉ là chốn an cư chất lượng, khu nhà phố của Khang Điền một năm sau bàn giao ngày càng khang trang, mãn nhãn từng góc nhìn, chinh phục những giá trị duy mỹ và kỳ vọng trường tồn theo thời gian.

Dấu ấn kiến trúc tân cổ điển

Lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách kiến trúc của Pháp, The Classia mang âm hưởng "một thoáng trời Âu" với những dãy nhà phố tân cổ điển nhuộm dấu ấn thời gian.

Thiết kế của dự án là sự giao hòa ấn tượng giữa xưa và nay, khi sở hữu kiểu mái mansard xám xanh đặc trưng, mang phong thái bề thế, vững chãi cùng năm tháng. Với hình chóp vươn cao, uy nghi như một vương miện sang trọng, mái ngói mansard thể hiện cho sự cao quý, kiêu hãnh của quý tộc và hoàng gia châu Âu xưa.

Thiết kế tân cổ điển sang trọng với mái mansard xám xanh vững chãi, gợi nhớ khung trời châu Âu lãng mạn.

Khối kiến trúc mặt ngoài của mỗi căn nhà đều được thiết kế tinh giản khéo léo kết hợp với các phào chỉ chạm khắc tỉ mỉ đã tạo nên tổng thể hài hòa, tinh tế và sang trọng. Lớp đá hoa cương màu vàng nhạt ốp ở tầng trệt mang lại cảm giác ấm áp và sơn họa tiết gam màu trung tính ở tầng trên tạo vẻ trang nhã, thanh lịch cho mặt tiền căn nhà.

Đặc trưng kiến trúc tân cổ điển tại The Classia còn được thể hiện qua hệ ban công và cổng sắt mang vẻ đẹp từ những căn biệt thự của các thành phố phía nam nước Pháp với những đường nét hoa văn mềm mại nhưng không kém phần tinh xảo, càng tôn lên vẻ quý phái và vĩnh cửu.

The Classia thu hút mọi ánh nhìn bởi nét hoài cổ, nguy nga ẩn sau những chi tiết hoa văn độc đáo.

Tại The Classia, lối sống "nhà cao cửa rộng" được ứng dụng trong thiết kế kiến trúc với hệ trần nhà cao từ 3,4m đến 4,5m kết hợp với cửa vòm mái dọc, cùng cửa chính lớn bằng kính, có độ rộng tối thiểu 1,6m, mở ra không gian sống thoáng đãng kết nối thiên nhiên, nơi ánh sáng và gió tự nhiên có thể len lỏi đến từng góc nhà, mang đến vượng khí và tràn ngập năng lượng tươi mới. Ở đây, gia chủ có thể tận hưởng không khí xanh mát mỗi ngày hay dễ dàng ngắm nhìn bình minh rực rỡ qua khung cửa sổ bên hiên nhà.

Độ thông tầng cao 3,4m - 4,5m kết hợp với cửa sổ lớn, tạo không gian thoáng đãng với tầm nhìn rộng mở.

Triết lý thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa hoài cổ và hiện đại đã giúp The Classia mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TPHCM) tại Vietnam Property Awards 2021.

Đẹp từ kiến trúc đến giá trị sống

Không chỉ chỉn chu trong từng thiết kế kiến trúc, Tập đoàn Khang Điền còn dành tâm huyết kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khỏe cho cư dân. Mang triết lý kết nối thiên nhiên với con người, The Classia được đầu tư nhiều không gian xanh đa tầng trên toàn dự án, từ những tuyến đường rợp bóng cây, qua những cụm công viên nhỏ xinh được bố trí len lỏi khắp dự án, đến sắc hoa nơi sân vườn trước và sau nhà…

Cư dân The Classia được tận hưởng những trải nghiệm sống tươi đẹp trong không gian sống tràn ngập sắc xanh.

Ngoài ra, những tiện ích đa dạng được đầu tư hoàn thiện như hồ bơi tràn, phòng gym, sân tennis trên cao, khu thể thao ngoài trời, công viên ven sông… không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí tiện nghi mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Bỏ lại cuộc sống hối hả, ồn ào ngoài cánh cổng The Classia, cư dân sẽ cảm nhận được từng nhịp sống chậm hay tìm về giá trị của bản ngã tại đây…

Kế thừa những giá trị tinh hoa từ khu biệt thự như The Venica, Lucasta, Verosa Park… của Tập đoàn Khang Điền, The Classia không chỉ là sự tổng hòa của kiến trúc hoài cổ và hiện đại mà còn là nơi lưu giữ cho sự thịnh vượng của gia chủ.

Hoàn tất xây dựng và bàn giao nhà năm 2023, The Classia do Tập đoàn Khang Điền đầu tư và phát triển đã bàn giao sổ hồng cho cư dân. Hiện dự án đã chào đón nhiều gia đình dọn vào sinh sống, tạo nên nhịp sống hiện hữu, đầy sinh khí. The Classia cùng với cụm dự án nhà phố, biệt thự Mega và chung cư hiện hữu Safira… góp phần tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, nhiều không gian xanh tại TP Thủ Đức, TPHCM.