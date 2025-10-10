Gia Lai lan tỏa những cách làm hay, mô hình thoát nghèo bền vững

Sở Nông nghiệp và Môi Trường (NN&MT) Gia Lai cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, lan tỏa tinh thần “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhờ vậy, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả khả quan, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và sinh kế bền vững.

Hỗ trợ bò sinh sản từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo ở thôn Hiao, xã Ia Rbol (Ảnh: Xuân Mai).

Phong trào thi đua “Vì người nghèo” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn khuyến khích người dân tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ở nhiều địa phương, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động.

Vợ chồng chị Nay H’Nin (buôn Khăn, xã Ia Sao) sinh 4 đứa con. Cuộc sống của gia đình trông chờ vào 3 sào mì nên thiếu trước hụt sau, gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo. Để giúp gia đình chị vươn lên, năm 2023, gia đình chị được các nhà hảo tâm tặng căn nhà tình nghĩa.

Đầu năm 2024, chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chị H’Nin biết cách trồng cỏ, tích trữ rơm khô làm nguồn thức ăn dự trữ cho bò, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và bổ sung dinh dưỡng giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh.

Chị H’Nin còn tham gia lớp xóa mù chữ do xã tổ chức, đến nay chị đã viết được tên mình và làm các phép tính đơn giản. Chồng chị được Hội Nông dân xã giới thiệu đi làm phụ hồ cho một công ty xây dựng với tiền công 250.000 đồng/ngày. Nhờ vậy, hiện cuộc sống gia đình chị dần ổn định và thoát nghèo.

“Với sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có nhà cửa ổn định, có phương tiện sản xuất. Vì thế, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, không để tái nghèo, dành lại sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị H’Nin chia sẻ.

Gia đình chị Nay H’Lới (thôn Hiao, xã Ia Sao) cũng từng là hộ nghèo. Gia đình chị sống trong căn nhà tạm bợ nhưng kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị chưa có điều kiện để làm căn nhà mới vững chãi hơn. Năm 2023, niềm vui đến với gia đình chị Nay H’Lới khi được nhận nhà Đại đoàn kết.

Để giúp gia đình chị ổn định sinh kế, chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình chị bò sinh sản từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đây là động lực để gia đình chị vươn lên thoát nghèo. Hai vợ chồng chăm sóc bò cẩn thận, nhận việc làm thuê để có thêm thu nhập, cuộc sống ổn định hơn và đến nay đã vươn lên thoát nghèo.

Từ một hộ nghèo, năm 2021, gia đình ông Đinh Văn Cho (thôn 2, xã An Hòa) vươn lên nhờ sự hỗ trợ của dự án “3 con heo đen” và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Ông Cho mở rộng chăn nuôi và buôn bán nhỏ tại địa phương. Hiện nay, gia đình ông ổn định kinh tế, thoát nghèo và trở thành một trong những hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả của xã.

Còn với ông Lê Văn Ngôn (thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc), từ chỗ chỉ trồng 7 sào lúa và nuôi vài con gia súc, nhờ được vay vốn ưu đãi, ông đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi bò sinh sản. Sau vài năm, đàn bò phát triển tốt. Đến nay, mỗi năm ông thu về lợi nhuận từ 75-90 triệu đồng. Không chỉ thoát nghèo, ông Ngôn còn giúp đỡ các hộ khó khăn khác học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, tích cực hiến đất làm đường, đóng góp các quỹ xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Công tác giảm nghèo ở Gia Lai thời gian qua đã chuyển từ “cho cần câu” sang “hướng dẫn cách câu”. Những mô hình kinh tế hộ, việc làm tại chỗ, chương trình hỗ trợ tín dụng, y tế, giáo dục… đang tạo nên chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và đời sống của người dân.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của người dân và nguồn lực xã hội ngày càng được huy động mạnh mẽ, Gia Lai đang tiến gần hơn đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội công bằng, ấm no và không ai bị bỏ lại phía sau.

Xuân Mai