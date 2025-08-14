G-Group được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Đây là lần thứ ba G-Group được vinh danh ở hạng mục này, sau các năm 2021 và 2022, khẳng định vị thế, chiến lược nhân sự bền vững và môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

HR Asia Awards - “Best Companies to Work for in Asia” là giải thưởng quốc tế tổ chức thường niên bởi tạp chí HR Asia nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc xuất sắc tại châu Á.

Năm 2025, với chủ đề “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng tìm kiếm và ghi nhận các tổ chức xuất sắc trong việc quản trị đa thế hệ, khai thác tối đa sức mạnh tập thể đa dạng. Đây cũng chính là bản sắc của G-Group - nơi văn hóa lắng nghe, ghi nhận và tinh thần chuyển hóa đã tạo nên môi trường làm việc gắn kết, đa thế hệ, thúc đẩy mỗi cá nhân bứt phá giới hạn, đạt hiệu suất vượt trội và phát triển bền vững.

Thông qua quy trình đánh giá khắt khe theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên ba nhóm tiêu chí Core, Self, Group, kết quả khảo sát cho thấy điểm số của G-Group vượt trội ở tất cả hạng mục so với mặt bằng thị trường.

Ở hạng mục Tech Empowerment, ghi nhận những doanh nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cải tiến nơi làm việc, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tối ưu hiệu suất, G-Group đạt 4,59/5 điểm, cao hơn mức trung bình toàn ngành 3,96.

Kiến tạo tương lai chuyển đổi số và công nghệ A.I

Tại G-Group, mỗi thành viên được trao cơ hội phát triển toàn diện thông qua các chương trình đào tạo đa dạng, từ chuyên môn, kỹ năng mềm đến quản trị tài chính cá nhân. Tập đoàn đã triển khai nhiều khóa học chuyên sâu như AI Foundation, AI Practitional, các chương trình lãnh đạo - quản lý, đồng thời thử nghiệm công nghệ nội bộ để tối ưu hiệu suất và cá nhân hóa lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số, G-Group đầu tư mạnh vào công nghệ, hỗ trợ các startup sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ ứng dụng công nghệ nội bộ, G-Group còn khẳng định vị thế và năng lực công nghệ trên trường quốc tế thông qua hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu.

G-Group góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam (Ảnh: BTC).

Vừa qua, G-Group góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam, đồng hành cùng các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tại Việt Nam. Sự kiện cho thấy vai trò kết nối và dẫn dắt của G-Group trong tiến trình kiến tạo tương lai số cho Việt Nam.

Triết lý quản trị con người - Môi trường làm việc hạnh phúc

G-Group tin rằng con người là tài sản quý giá nhất và đầu tư vào đội ngũ chính là đầu tư cho thành công bền vững. Tập đoàn xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đề cao văn hóa lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận mọi đóng góp. Tinh thần đồng đội, sự cống hiến vì mục tiêu chung cùng chính sách đãi ngộ cạnh tranh (P50 - P75 trên thị trường ngành công nghệ tài chính) giúp nuôi dưỡng tập thể gắn kết, sáng tạo và bền vững.

Chỉ số hài lòng và gắn kết của nhân viên tại G-Group luôn ở mức cao; khảo sát TEAM cho thấy 92% nhân viên sẵn sàng giới thiệu G-Group là nơi làm việc lý tưởng.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” là nguồn động lực để G-Group tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hạnh phúc và truyền cảm hứng.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế mà còn là nguồn động lực để G-Group tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hạnh phúc và truyền cảm hứng.

Trong giai đoạn tới, tập đoàn định hướng mở rộng cơ hội nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản trị nhân sự, hướng tới trở thành biểu tượng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và bền vững của khu vực.

Gia nhập “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” tại: https://g-group.vn/tuyen-dung/.