Đức đài thọ học tiếng, cam kết việc làm trợ lý điều dưỡng cho lao động Việt

Sáng 4/9, Lê Thị Ngọc My, 29 tuổi, vượt gần 500 km từ Quảng Bình ra Hà Nội dự lễ khai giảng khóa 1/2025 - chương trình đào tạo lao động Việt Nam sang Cộng hòa Liên bang Đức làm trợ lý điều dưỡng.

Học viên tại lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Đức (Ảnh: Trung Kiên).

Trước đó, My từng làm điều dưỡng tại Huế sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này. Với mong muốn được trải nghiệm trong môi trường quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và cải thiện thu nhập, cô quyết định ra Hà Nội học ngoại ngữ để tìm cơ hội làm việc tại Đức.

"Trong suốt thời gian học, chúng tôi sẽ được hỗ trợ 300 euro mỗi tháng, tương đương hơn 9 triệu đồng, nên tôi không chịu nhiều áp lực chi phí khi ra Hà Nội. Tôi sẽ nỗ lực học tập trong 18 tháng tới để mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở châu Âu", My chia sẻ.

Lễ khai giảng do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Công ty TNHH Vivantes (Đức) tổ chức. Sự kiện diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Đức, Viện Goethe, lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước, Công ty Vivantes và các học viên được tuyển chọn.

Toàn cảnh lễ khai giảng (Ảnh: Trung Kiên).

Cơ hội cho lao động trẻ Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết khóa 1 có 40 học viên được chọn từ 135 ứng viên.

Ông nhấn mạnh: "Trong hơn 21 năm qua, Trung tâm đã đưa hơn 153.000 lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan… góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội đất nước".

Theo ông Hồng, Đức là điểm đến hấp dẫn khi từ năm 2015 đến nay, chương trình hợp tác với Công ty Vivantes đã tiếp nhận 916 lao động Việt Nam trong ngành điều dưỡng, thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, chương trình Hand in Hand từ năm 2022 cũng đưa 30 lao động sang các ngành nhà hàng, khách sạn, điện, điện tử.

Ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Ảnh: Minh Thắng).

Với khóa học mới, người lao động được Vivantes đài thọ toàn bộ chi phí đào tạo tiếng Đức 18 tháng, phí sinh hoạt, visa, vé máy bay. Khi sang Đức, học viên sẽ được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hưởng lương ngang bằng đồng nghiệp bản địa.

"Tiếng Đức khó nhưng nếu kiên trì, các em sẽ đạt trình độ B2 - chìa khóa quan trọng để có việc làm và cơ hội định cư lâu dài tại Đức", ông nhắn nhủ.

Tiến sĩ René Herrmann - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vivantes - cho biết đây là khóa đào tạo thứ 8 được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Vivantes và Trung tâm Lao động ngoài nước từ năm 2015. Ông nhấn mạnh việc đào tạo nghề nghiệp gắn liền với ngôn ngữ là nền tảng then chốt để người lao động Việt Nam có thể hội nhập thành công tại Đức.

"Tiếng Đức là ngôn ngữ khó, nhưng nếu chăm chỉ học tập, các bạn hoàn toàn có thể đạt chứng chỉ B2 trong vòng 18 tháng, qua đó đảm bảo cơ hội việc làm ổn định tại Đức. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ nhiều thử thách, song Vivantes có đội ngũ đồng nghiệp luôn sẵn sàng chào đón và hỗ trợ", ông Herrmann nói.

Tiến sĩ René Herrmann - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vivantes (Ảnh: Minh Thắng).

Ông cũng khẳng định Vivantes sẽ bảo đảm điều kiện đào tạo tốt nhất và có chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giúp học viên yên tâm học tập.

Yêu cầu cao về ngôn ngữ và kỷ luật học tập

Đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đánh giá chương trình tuyển dụng này được chuẩn bị công phu, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu. Ngôn ngữ được coi là điều kiện tiên quyết để lao động có thể hòa nhập và làm việc hiệu quả trong môi trường bệnh viện tại Đức.

Ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, chia sẻ mẹ ông là một điều dưỡng từng làm việc lâu năm ở Đức. Theo ông, điều dưỡng Việt Nam được đồng nghiệp tại Đức đánh giá cao bởi sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm.

"Với danh tiếng tốt sẵn có, các bạn sẽ có nhiều thuận lợi khi tham gia vào thị trường lao động Đức", ông khuyến khích.

Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội (Ảnh: Minh Thắng).

Đại diện cho các học viên, Đặng Thị Thu Thảo bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn tham gia chương trình: "Đây không chỉ là cơ hội việc làm mà còn là hành trình để chúng em trưởng thành, phát triển kỹ năng, rèn luyện kỷ luật, đồng thời mang hình ảnh người lao động Việt Nam tự tin, bản lĩnh, chuyên nghiệp ra thế giới".

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, chương trình hợp tác với Vivantes đã tạo cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động trẻ Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng tại Đức. Mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được bố trí làm việc trong hệ thống bệnh viện và cơ sở chăm sóc người cao tuổi của Vivantes.

Với nhu cầu nhân lực lớn từ phía Đức và quyết tâm học tập của thanh niên Việt Nam, chương trình được kỳ vọng sẽ không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp bền vững cho người lao động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại châu Âu.