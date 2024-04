Đưa công nhân dọn cỏ quay về xưởng, người lao động đi làm trở lại

Sáng ngày 26/4, thông tin từ Công đoàn khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, 100% công nhân Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam Chi nhánh Nghệ An (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã trở lại làm việc. Sau một ngày các công nhân ngừng việc tập thể, nhiều kiến nghị đã được giải quyết.

Cụ thể, theo nội dung buổi đối thoại giữa người lao động, lãnh đạo công ty với sự tham gia của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan chức năng, nhiều thỏa thuận quan trọng về quan hệ lao động tại doanh nghiệp đã được thống nhất.

Nhiều kiến nghị được giải quyết, sáng 26/4, công nhân Công ty TNHH BSE trở lại làm việc (Ảnh: P. H).

Cụ thể, công ty hủy bỏ việc điều động 150 người lao động đi cắt cỏ, vệ sinh vào ngày 25/4, để công nhân trở về bộ phận sản xuất. Doanh nghiệp cũng chấp nhận trả đủ lương 8 giờ làm việc và không trừ tiền chuyên cần của công nhân trong ngày đình công.

Công ty đồng ý cho người lao động nghỉ không lương thứ 7 và chi trả lương ngừng việc cho ngày công nhân phải nghỉ thêm khi thiếu việc, thiếu đơn hàng. Thời điểm hiện tại công ty đang gặp khó khăn nhưng vẫn đảm bảo khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Công ty sẽ bố trí cho người lao động nghỉ phép năm 2023 và năm 2024 trong năm nay.

Về thâm niên, công ty đồng ý như đề xuất của người lao động, chi trả 200.000 đồng/năm đầu tiên, những năm tiếp theo tăng thêm 50.000 đồng/năm. Công ty không khống chế mức trần tối đa về phụ cấp thâm niên 500.000 đồng/năm.

Hiện công ty hỗ trợ 15.000 đồng khi người lao động tăng ca từ 2 tiếng trở lên và chỉ tăng ca không quá 4 giờ/ngày nên không hỗ trợ suất ăn hiện vật cho thời gian làm thêm giờ. Công ty sẽ phát giấy vệ sinh và trả bảng lương điện tử (không trả bảng lương giấy như vừa qua).

Về vấn đề thưởng và quà Tết, phía công ty cho biết, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, khoản này có thể có hoặc không theo quy định của thỏa ước lao động tập thể mà người lao động đã ký.

Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động Công ty TNHH điện tử BSE (Ảnh: Hoàng Hương).

Trước đó, sáng ngày 25/4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH BSE Việt Nam Chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể. Theo đại diện công nhân, họ nhận được thông báo phải nghỉ không lương 1 tháng do công ty thiếu đơn hàng.

Sáng đó, những người trong danh sách nghỉ không lương đợt 1 không đồng ý nghỉ được phát bao tay để đi dọn cỏ, làm vệ sinh.

Các công nhân cho rằng việc lấy lý do thiếu đơn hàng để yêu cầu công nhân nghỉ việc không lương 1 tháng là không đúng với thực tế sản xuất của công ty.

Bên cạnh đó, thông báo nghỉ việc không lương không cụ thể, không rõ công ty có đóng bảo hiểm cho người lao động hay không. Người lao động sẵn sàng chia sẻ khó khăn cho công ty nhưng đề xuất thực hiện nghỉ luân phiên làm việc 2 tuần, nghỉ 2 tuần...

Ngay khi xảy ra ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH điện tử BSE, Liên đoàn lao động Nghệ An chỉ đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp cơ quan chức năng và doanh nghiệp để cùng giải quyết.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời; phía công ty đã lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của người lao động. Các quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo, chúng tôi yên tâm gắn bó, cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này", nữ công nhân P.T.H. chia sẻ.