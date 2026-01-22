Dự chi hơn 578 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế nhiều đối tượng để có thu nhập tốt

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch thực hiện đề án Hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2027.

Thực hiện đề án này, Cà Mau dự chi tổng kinh phí hơn 578 tỷ đồng.

Cà Mau sẽ ưu tiên hỗ trợ các đối tượng theo thứ tự như sau: Hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Hộ sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo có lao động nhưng thiếu vốn và phương tiện sản xuất, kỹ năng.

Cà Mau sẽ hỗ trợ sinh kế cho nhiều đối tượng để có thu nhập tốt (Ảnh minh họa: CTV).

Cà Mau xác định quan điểm rằng, phát triển sinh kế là giải pháp then chốt nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại vùng khó khăn, vùng ven biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, lấy người dân làm trung tâm, hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn là chủ thể của quá trình sinh kế; nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hỗ trợ, dẫn dắt.

Việc hỗ trợ kết hợp giữa trực tiếp và nâng cao năng lực, bảo đảm các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, tự chủ kinh tế và không tái nghèo; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng…

Cà Mau cho biết, đề án sẽ thực hiện một số chương trình, bao gồm: Công tác tuyên truyền; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; quy hoạch phát triển sản xuất…

Các xã, phường triển khai các dự án phát triển sản xuất phù hợp để hỗ trợ cho hơn 2.590 hộ nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 769 hộ có nhu cầu, gắn với việc tuyển dụng lao động địa phương hoặc đi làm việc ở nước ngoài.

Các đơn vị hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất cho hơn 3.000 hộ (mỗi đơn vị giúp đỡ 1-2 hộ); hỗ trợ vốn cho hơn 4.880 hộ để sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đối với nhóm đối tượng được xác định không có lực lượng lao động, không phù hợp để hỗ trợ sinh kế, Cà Mau cho biết cần ban hành chính sách hỗ trợ riêng để đảm bảo cho họ có mức sống vượt chuẩn nghèo theo quy định.

Cà Mau đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế; hết năm 2027 có ít nhất 80% số hộ nghèo, cận nghèo (trong đó có hộ đồng bào dân tộc thiểu số) thoát nghèo bền vững.