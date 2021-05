Dự báo đến năm 2025, lao động Nghệ An tăng từ 60.000 - 100.000 người

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội và các thiết chế cho người lao động trong các khu công nghiệp; phát triển tổ chức công đoàn, Đảng trong doanh nghiệp; đa dạng hình thức tuyên truyền cho công nhân và người lao động.

Hai bên cũng đã thảo luận các nội dung liên quan đến những đề xuất của LĐLĐ tỉnh như: Thống nhất trong quản lý tổ chức, biên chế trong các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đầu tư nâng cấp Nhà văn hóa Lao động tỉnh thành Trung tâm hội nghị của tỉnh;…

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Đình Khang ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động của các cấp công đoàn, đồng thời chúc mừng các thành tựu kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đội ngũ lao động tăng nhanh, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm hơn nữa hoạt động tổ chức công đoàn.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, điều kiện nhà ở của hơn 23 nghìn công nhân, lao động tại các KCN trên địa bàn tỉnh đang rất khó khăn. Hầu hết công nhân lao động đang phải thuê trọ trong khu dân cư với không gian nhà trọ chật hẹp, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào 5 nội dung: Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; quản lý tổ chức người lao động tại doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội và những vấn đề khác.

Riêng Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", hai bên thống nhất sau khi rà soát sẽ ký kết trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự báo từ nay đến năm 2025, số lượng công nhân lao động tại các KCN trong Khu kinh tế Đông Nam sẽ tăng nhanh từ 60 - 100 ngàn lao động.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 29 tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp, 2.882 công đoàn cơ sở, với 170.000 công nhân viên chức, người lao động, trong đó có hơn 150.000 đoàn viên.

Tại địa bàn Nghệ An, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2023 là đầu tư xây dựng dự án thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp (KCN) Bắc Vinh có diện tích khoảng 4,7ha.

Tặng 300 triệu đồng đến người lao động Nghệ An

Sáng 26/4, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An - Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam, tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông Lương Quốc Huy - Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam - trao tặng món quà do kiều bào người Việt ở nước ngoài ủng hộ, hỗ trợ đồng bào Miền Trung.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Lương Quốc Huy - Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao tặng món quà do kiều bào người Việt ở nước ngoài ủng hộ, hỗ trợ đồng bào Miền Trung, trong đó có tỉnh Nghệ An. Số tiền mà kiều bào trao tặng cho Nghệ An đợt này là 300 triệu đồng.

Ông Lê Văn Ngọc - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh đại diện cho nhân dân tỉnh Nghệ An, đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực, nghĩa tình do kiều bào trao tặng.